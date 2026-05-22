Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় রহস্যজনক আগুনে পুড়ে নারীর মৃত্যু, মেয়ে দগ্ধ

বগুড়া প্রতিনিধি
আগুনে পোড়া ঘরের আসবাব। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার কাহালুতে রহস্যজনক আগুনে পুড়ে সোনিয়া খাতুন (২৯) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তাঁর মেয়ে মেহা মনিও (১০) দগ্ধ হয়েছে।

শুক্রবার (২২ মে) সকাল ৭টার দিকে কাহালু উপজেলার শিকড় গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, সোনিয়া খাতুন মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। এ কারণে তাঁর দুটি সংসার ভেঙে যায়। বেশ কিছুদিন ধরে সোনিয়া তাঁর মেয়েকে নিয়ে শিকড় গ্রামে বাবা আব্দুল মান্নানের বাড়িতে বসবাস করছিলেন। শুক্রবার সকালে সোনিয়ার মা এবং ভাবি বাড়ির উঠানে ভাত রান্না করছিলেন। এমন সময় সোনিয়ার ঘরে আগুন দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ঘরেই আগুনে পুড়ে মারা যান সোনিয়া খাতুন। তাঁর মেয়েকে দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘর থেকে কেরোসিনের গন্ধ পেয়েছেন। এ কারণে তাঁরা ধারণা করছেন, সোনিয়া আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে নিজেই কেরোসিন তেল ঢেলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারেন।’

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

