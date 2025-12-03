Ajker Patrika

চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারার প্রতিবাদে দিনে লাল পতাকা, রাতে মশালমিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের হাতে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়নের পতাকামিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের হাতে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়নের পতাকামিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বন্দর ‘বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া’র প্রতিবাদে দিনে লাল পতাকা ও রাতে মশালমিছিল হয়েছে। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেলে নগরের প্রবর্তক মোড়, কাজীর দেউড়ি এবং রাতে বড়পোল ও আশপাশ এলাকায় এই মিছিল করে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি) ও বন্দর রক্ষা পরিষদের ব্যানারে আন্দোলনকারীরা।

আন্দোলনকারী সূত্রে জানা গেছে, নগরের প্রবর্তক মোড়ে বিকেলে টিইউসির উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ হয়। এরপর একটি লাল পতাকার মিছিল সমাবেশস্থল থেকে শুরু করে কাজীর দেউড়িতে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে সমাবেশে বন্দরের এনসিটিসহ অন্যান্য স্থাপনা ইজারা দেওয়ার উদ্যোগ বন্ধ করা এবং লালদিয়ার চর ও পানগাঁওয়ের ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবিতে ৫ ডিসেম্বর নগরের সাগরিকা এলাকায় শ্রমিক সমাবেশ সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে টিইউসি চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি তপন দত্ত বলেন, স্কপের নেতৃত্বে বন্দর রক্ষা আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এরপরেও সরকারের যদি বোধোদয় না হয়, তাহলে আরও জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের শ্রমিক ও সচেতন জনগণ এ ধরনের কোনো ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন হতে দেবে না।

তপন দত্ত শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন ও শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ৯ দফা দাবি দ্রুত মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

টিইউসির যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখার কামাল খানের সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম খোকন, কার্যকরী সভাপতি শামসুর রহমান স্বপনসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

এদিকে বন্দর রক্ষা পরিষদের উদ্যোগে রাত ৮টায় নগরের হালিশহর থানাধীন ওয়াপদা মোড় থেকে বড়পোল পর্যন্ত মশালমিছিল হয়েছে। মিছিলে বামসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

বন্দর রক্ষা পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক চিরন্তন চিরু বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের সিসিটি, এনসিটিসহ লাভজনক স্থাপনা বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদের অংশ হিসেবে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

চিরিরবন্দরে বাসচাপায় দুই ভ্যানযাত্রী নিহত

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় বাসচাপায় দুই ভ্যানযাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হন আরও কয়েকজন। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাতে ফতেজংপুর গ্রামের ট্রিলিয়ন গোল্ড লিমিটেডের (ইপিজেড) সামনে রংপুর-দশমাইল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিক হতাহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে দশমাইল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুল কবির আজকের পত্রিকাকে জানান, রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রংপুর থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী বাসটি পঞ্চগড়ের দিকে যাচ্ছিল। আর চম্পাবতী বাজার থেকে একটি ভ্যান কয়েকজন যাত্রী নিয়ে সৈয়দপুরের দিকে যাচ্ছিল। পথে ট্রিলিয়ন গোল্ড লিমিটেডের (ইপিজেড) সামনে পৌঁছালে বাসটি ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হন। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন।

পাচারের অর্থ আনার ক্ষমতা ‘এনজিও-নির্ভর’ সরকারের নেই: রেজা কিবরিয়া

হবিগঞ্জ ও নবীগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের নিজ বাড়িতে দোয়া মাহফিলে রেজা কিবরিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা
হবিগঞ্জের নিজ বাড়িতে দোয়া মাহফিলে রেজা কিবরিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার ক্ষমতা বর্তমান সরকারের নেই বলে মন্তব্য করেছেন সদ্য বিএনপিতে যোগ দেওয়া অর্থনীতিবিদ ড. রেজা কিবরিয়া। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনামলে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার সক্ষমতা বর্তমান ‘এনজিও-নির্ভর’ সরকারের নেই। বিএনপি সরকার গঠন করলে এই অর্থ উদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আজ বুধবার হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ জালালসাপ গ্রামে নিজের বাড়িতে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিল শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. রেজা কিবরিয়া অভিযোগ করে বলেন, শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার করেছেন। দেশের আরও অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি একইভাবে অর্থ পাচার করেছেন বলেও তিনি দাবি করেন।

রেজা কিবরিয়া আরও বলেন, বিদেশের মতো একটি স্বতন্ত্র ট্রাস্ট গঠন করে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে এনে জনগণের কল্যাণে ব্যয় করার পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপির।

বাবা সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যা প্রসঙ্গে রেজা কিবরিয়া বলেন, ‘গত ১৫ বছর ধরে শেখ হাসিনা আমার বাবার হত্যাকারীদের রক্ষা করেছেন। এতে সন্দেহ হয়, তাঁর নির্দেশেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল।’

রেজা বলেন, ‘নবীগঞ্জ–বাহুবল উপজেলার মানুষের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। আমার বাবা টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী থাকাকালে এলাকার অনেক উন্নয়ন করেছেন। তিনি কোনো প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাস্তবায়নে বিশ্বাসী। সুযোগ পেলে এখানে নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাপক উন্নয়ন করা হবে।’

নির্বাচন প্রসঙ্গে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতা নেই। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য যে সামগ্রিক সক্ষমতা দরকার—ভোটকেন্দ্রে সুষ্ঠু পরিবেশ, নিরাপত্তা, ভোটবাক্স সুরক্ষা—সবকিছুতেই তারা ব্যর্থ। ফলে আগামী নির্বাচন নিয়েও গুরুতর সন্দেহ তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এ সময় নবীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি মতিউর রহমান পেয়ারা, সহসভাপতি মো. বয়েতুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মজিদুর রহমান মজিদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অলিউর রহমান অলি, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিদ তালুকদারসহ নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

একটি শ্রেণি সংস্কার ছাড়াই ক্ষমতায় যেতে ‘ডাবল পাগল’ হয়ে গেছে: রেজাউল করীম

রংপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ২১: ৪৮
রংপুর নগরীর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে আট দলের বিভাগীয় সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রংপুর নগরীর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে আট দলের বিভাগীয় সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘আজকে দুঃখ হয়, এতগুলো মায়ের কোল সন্তানহারা হলো, এত মানুষ পঙ্গু হলো, চক্ষু হারাল, আমাদের দাবি—সংস্কার হবে, খুনিদের দৃশ্যমান বিচার হবে, এরপর জাতীয় নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হবে।

‘কিন্তু আমরা দেখলাম, একটি শ্রেণি সংস্কার ও দৃশ্যমান বিচারকে গুরুত্ব না দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য শুধু পাগল নয়, ডাবল পাগল হয়ে গেছে।’

আজ বুধবার রংপুর নগরীর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে পাঁচ দফা দাবিতে ইসলামী সমমনা আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেন, ‘আজকে ক্ষমতাপ্রেমিকদের বলব, আপনারা বারবার ক্ষমতায় গিয়েছিলেন, আমাদের কী উপহার দিয়েছেন? নতুনভাবে পুরোনো শাড়িতে আর আমাদের ধোঁকা দিতে পারবেন না, ধোঁকা দেওয়ার দিন শেষ, ইসলামের বাংলাদেশ, এ দেশ রক্ষার জন্য রাজপথে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি।’

ইসলামী আন্দোলনের আমির বলেন, ‘স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরে আজকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের যে সুযোগ দিয়েছেন, এ সুযোগ যদি আমরা কাজে লাগাতে না পারি, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যখন ইতিহাস লিখবে, তখন আমাদের নিয়ে কলঙ্কজনক ইতিহাস রচনা করবে।’

রেজাউল করীম বলেন, ‘আমাদের চোখের সামনে আবু সাঈদ দুই হাত প্রসারিত করে বৈষম্য দূর করার জন্য, জালিমদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য, সেই প্রেরণা থেকেই কিন্তু একপর্যায়ে আমি জানের ভয় না করে রাস্তায় নেমেছিলাম ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের প্রতিবাদে।’

রেজাউল করীম বলেন, আবু সাঈদ যেভাবে হাত প্রসারিত করে দেশ আবার স্বাধীনতার পরিবেশ তৈরি করেছিলেন, সেই রংপুর থেকেই এই চেতনাবাজ ও ক্ষমতালোভীদের বাংলার জমিন থেকে উৎখাতের আন্দোলন শুরু করতে হবে।

এর আগে সকাল থেকে নেতা-কর্মীরা দলে দলে মাঠে প্রবেশ করেন। দুপুরের আগেই মাঠ কানায় কানায় ভরে ওঠে। সমাবেশস্থলের চারপাশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সদস্যরা সতর্ক ছিলেন।

আশ্রয়ণের ঘর নিয়ে দুই নারীকে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ইউএনওর গাড়িচালকের বিরুদ্ধে

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ৫৯
আফজাল হোসেন । ছবি: সংগৃহীত
আফজাল হোসেন । ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর চাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই নারীকে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) গাড়িচালকের বিরুদ্ধে।

অভিযুক্ত আফজাল হোসেন ইউএনও মো. কাউছার হামিদের গাড়িচালক।

ভুক্তভোগী এক নারী জানান, আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘর পাইয়ে দেওয়া ও বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়েন আফজাল। পরে তাঁর ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে থাকেন তিনি।

ভুক্তভোগী আরও এক নারী বলেন, ‘আমার একটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরের বিষয় নিয়ে ঝামেলা চলতে থাকে। তখন আমি ইউএনও কার্যালয়ে গেলে আফজালের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি আমাকে ঘরের সমস্যা মিটিয়ে দিবেন বলে আমাকে বিয়ের প্রলোভন ও কুপ্রস্তাব দেন।’

জানতে চাইলে আফজাল সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ‘আমি ড্রাইভার মানুষ। আমি কাউকে ঘর দেওয়ার আশ্বাস দিইনি।’

এ ব্যাপারে ইউএনও কাউছার হামিদ বলেন, ড্রাইভারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পর্যায়ে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

