১৮ বগি ফেলে চলে গেল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে ইঞ্জিন থেকে ১৮টি বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর মূল ট্রেন চলে যায় চট্টগ্রামে। গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রামের পটিয়ার কমলমুন্সির হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, ওই ট্রেনে ৯০০ যাত্রী ছিলেন। পরে গভীর রাতে চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলী থেকে উদ্ধারকারী ইঞ্জিন পাঠানো হয়।
পটিয়া রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার মোহাম্মদ পাভেল বলেন, কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী পর্যটন এক্সপ্রেস ট্রেন চন্দনাইশের দোহাজারী অতিক্রম করে পটিয়ায় প্রবেশের সময় ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে যায়। এই অবস্থায় বগিগুলো থমকে থাকলেও মূল ট্রেন চট্টগ্রামে চলে যায়। ওই স্টেশনে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য রেলওয়ের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করেন।’
এ বিষয়ে পূর্বাঞ্চল রেলের বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান বলেন, কক্সবাজার থেকে পর্যটন এক্সপ্রেস ট্রেনটি আসার সময় বগি বিচ্ছিন্নের ঘটনা ঘটে। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন পাঠানো হয়েছে। এরপর ট্রেনটি চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হবে, পরে তা ঢাকায় যাবে।
এর আগে গত ২৬ জুলাই কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেসের গার্ড ব্রেক বগির হুক ভেঙে মূল ট্রেন থেকে বগিটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
