৬ বছরে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের হার ১৫ থেকে বেড়ে ৫৬ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের হার ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উচ্চ রক্তচাপ-বিষয়ক দ্বিতীয় বৈশ্বিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে আসার কথা জানানো হয় চট্টগ্রামের একটি কর্মশালায়। তবে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের সুলভ ও নির্ভরযোগ্য প্রাপ্যতায় সংকট থাকার কথা জানিয়েছেন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা।

অনলাইনে আয়োজিত ‘বাংলাদেশে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: অগ্রগতি, বাধা এবং করণীয়’ শীর্ষক কর্মশালায় এসব তথ্য উঠে আসে। গ্লোবাল হেলথ অ্যাডভোকেসি ইনকিউবেটরের (জিএইচএআই) সহযোগিতায় প্রজ্ঞার (প্রগতির জন্য জ্ঞান) আয়োজনে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগে কর্মরত প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার ২৪ জন সাংবাদিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জিএইচএআই বাংলাদেশ কান্ট্রি লিড মুহাম্মাদ রূহুল কুদ্দুস এবং প্রজ্ঞার নির্বাহী পরিচালক এ বি এম জুবায়ের। বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা তুলে ধরেন প্রজ্ঞার কো-অর্ডিনেটর সাদিয়া গালিবা প্রভা।

কর্মশালায় তথ্য প্রকাশ করে বলা হয়, নীরব ঘাতক উচ্চ রক্তচাপে এখনো আক্রান্ত দেশের এক-চতুর্থাংশ মানুষ বা প্রতি চারজনের একজন। বিষয়টি মাথায় রেখে সরকার ইতিমধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনা মূল্যে ওষুধ দেওয়া শুরু করলেও টেকসই অর্থায়নের অভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে ওষুধ সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের প্রধান তিনটি কারণের একটি উচ্চ রক্তচাপ।

তৃণমূল পর্যায়ে বিনা মূল্যে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলে তা অসংক্রামক রোগ ও অকাল মৃত্যু কমিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে কর্মশালায় তথ্য প্রকাশ করা হয়। এতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তমন্ত্রণালয় সহযোগিতা বাড়াতে সরকারের ৩৫টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ একটি যৌথ ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেছে। এটি উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশবিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাচট্টগ্রামউচ্চরক্তচাপ
