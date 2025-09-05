Ajker Patrika
চাঁদপুরে সুইমিংপুল বন্ধ, পানিতে ডুবে মৃত্যু ১৪৫ শিশুর

মুহাম্মদ মাসুদ আলম, চাঁদপুর
চাঁদপুর শহরের অরুণ নন্দী সুইমিংপুল। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁদপুর শহরের অরুণ নন্দী সুইমিংপুল। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নদীবেষ্টিত চাঁদপুর শহরে সাঁতার শেখার জন্য একমাত্র সুইমিংপুলটি সংস্কারের কথা বলে সাত বছর ধরে বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ। এতে সাঁতার প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত শত শত শিশু-কিশোর। ফলে সাঁতার না জানাসহ নানা কারণে চলতি বছরের ৮ মাসে জেলায় পানিতে ডুবে ১৪৫ শিশু প্রাণ হারায়।

জানা গেছে, চাঁদপুর শহরে অরুণ নন্দী সুইমিংপুলটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ২০০৭ সালে। এখানে শুরু থেকে জেলার শিশু-কিশোরেরা সাঁতার প্রশিক্ষণ নিত। কিন্তু সংস্কারের জন্য সাত বছর ধরে এটি বন্ধ রয়েছে।

চাঁদপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের চিকিৎসা কর্মকর্তা মো. শাখাওয়াত হোসেন জানান, জেলায় পানিতে ডুবে গত আট মাসে ১৪৫ শিশু মারা যায়। এর মধ্যে চাঁদপুর সদর উপজেলায় পানিতে ডুবে ৩৪ শিশু মারা যায়। এ ছাড়া হাজীগঞ্জে ২৫, কচুয়ায় ১৬, শাহরাস্তিতে ৮, মতলব দক্ষিণে ৭, মতলব উত্তরে ৮, ফরিদগঞ্জে ৩৩ ও হাইমচর উপজেলায় ১৪ শিশুর মৃত্যু হয়।

সরেজমিন দেখা গেছে, শহরের আউটার স্টেডিয়ামে অবস্থিত জেলার একমাত্র সুইমিংপুলটির করুণ চিত্র। সন্ধ্যার পর এখানে মাদকসেবীদের আনাগোনা শুরু হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, একসময় শিশু-কিশোরদের সাঁতার প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় মুখর থাকলেও এখন সেখানে জমেছে ধুলা-বালু আর জরাজীর্ণের ছাপ। দীর্ঘদিন পানির মেশিন বিকল থাকায় পুলে নেই স্বচ্ছ পানি। বৃষ্টির পানি জমে তৈরি হয়েছে নোংরা পরিবেশ। এ ছাড়া ভেঙে গেছে টাইলস। দুই বছর ধরে সংস্কারের কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং নতুন গ্যালারি নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে। তবে পুল, টাইলস ও অবকাঠামো এখনো অপরিষ্কার ও অচল।

জেলা ক্রীড়া সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, ২০০৭ সালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে এই সুইমিংপুল নির্মিত হয়। সাড়ে চার লাখ গ্যালন পানি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এ স্থাপনাটি চালু করতে এখন নতুন পানির পাম্প, সরঞ্জাম এবং বিদ্যুৎ-সংযোগ পুনঃস্থাপন করা প্রয়োজন।

নবম শ্রেণির আরেক শিক্ষার্থী মানসুর আহমেদ মিরাজ বলে, ‘শহরেই আমার জন্ম। সুযোগ না পেয়ে আমি সাঁতার শেখা থেকে বঞ্চিত। এ রকম আমার মতো অনেক শিশু-কিশোর সাঁতার জানে না। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে এটি সংস্কারকাজ শেষ করলে আমাদের জন্য ভালো হবে।’

স্থানীয় বাসিন্দা বিল্লাল বলেন, কোনো শিশু-কিশোর এখানে সাঁতার শিখতে পারে না। সুইমিংপুলের আশপাশের পরিবেশ ভুতুড়ে রূপ নিয়েছে। সংস্কারকাজ শুরু হলেও একেবারেই ধীরগতি।

সাঁতার প্রশিক্ষক বীর মুক্তিযোদ্ধা সানাউল্লাহ খান বলেন, ‘চাঁদপুরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি, সুইমিংপুলটি যেন পুনরায় চালু করা হয়। আমরা সাবেক সাঁতারুরা সুইমিংপুলটি চালুর বিষয়ে কাজ করেছি। জেলা প্রশাসন থেকে জানিয়েছে, দ্রুত সুইমিংপুলটির কাজ শেষ হলে চালু করা হবে।’

জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্য কে এম সালাউদ্দিন বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট সরকারের আমল থেকেই ক্রীড়াঙ্গনে শুধু বরাদ্দ এনে লুটপাট করা হয়েছে। কোনো কাজ হয়নি। তেমনি চাঁদপুরে জাতীয় মনের সুইমিংপুল তৈরি করা হলেও নানা কারণে অরুণ নন্দী সুইমিংপুলটি বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ।’

চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সুইমিংপুলটির সংস্কারকাজ চলছে। আমরা কয়েকবার এটি পরিদর্শন করেছি। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের টিমও এসে পরিদর্শন করে গেছে। আমরা চেষ্টা করছি, খুব দ্রুত সংস্কারকাজ সম্পন্ন করার’

চাঁদপুর
