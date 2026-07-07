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চট্টগ্রাম

টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম নগরজুড়ে জলাবদ্ধতা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ জুলাই ২০২৬, ১৬: ৫৭
টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম নগরজুড়ে জলাবদ্ধতা
মুষলধারে বৃষ্টিতে হাঁটু পানিতে ডুবে যায় চট্টগ্রাম নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। আজ মঙ্গলবার সকালে নগরের জুবিলী রোডের তিন পুলের মাথা এলাকায়। ছবি: হেলাল সিকদার।

টানা ভারী বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে আগ্রাবাদ, চকবাজার, বাকলিয়া, চান্দগাঁও, হালিশহর, পতেঙ্গা, কুয়াইশসহ বিভিন্ন এলাকার সড়ক পানিতে তলিয়ে যায়। এতে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি চরম দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী, বিশেষ করে অফিসগামী ব্যক্তিরা।

সকালের ভারী বর্ষণের পর নিচু এলাকাগুলোয় দ্রুত পানি জমে যায়। কোথাও হাঁটুপানি, আবার কোথাও তার চেয়েও বেশি পানি জমে থাকায় গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

গণপরিবহন ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংকট দেখা দেওয়ায় অনেক কর্মজীবী নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারেননি। অনেককে জুতা হাতে নিয়ে পানির মধ্যে হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়।

বৃষ্টির পানিতে সড়ক তলিয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেকেই হাতে জুতা নিয়ে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়। আজ সকালে চট্টগ্রাম নগরীর পাচলাইশ থানাধীন শুলকবহর এলাকায়। ছবি: হেলাল সিকদার।
বৃষ্টির পানিতে সড়ক তলিয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেকেই হাতে জুতা নিয়ে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়। আজ সকালে চট্টগ্রাম নগরীর পাচলাইশ থানাধীন শুলকবহর এলাকায়। ছবি: হেলাল সিকদার।

সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন আগ্রাবাদ, চকবাজার, বাকলিয়া, কাজীরহাট, হালিশহর, চান্দগাঁও, সুন্নিয়া মাদ্রাসা রোড, আকমল আলী রোড, পতেঙ্গা ও কুয়াইশ এলাকার বাসিন্দারা। এসব এলাকার বহু বাসাবাড়ি ও দোকানে পানি ঢুকে গৃহস্থালির সামগ্রী ও ব্যবসায়িক পণ্যের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। চকবাজারের বিভিন্ন অলিগলিও পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হয়।

প্রতিবছরের মতো এবারও বর্ষার শুরুতেই জলাবদ্ধতায় নাকাল চট্টগ্রাম নগরবাসী। দীর্ঘদিন ধরে চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পরও নগরীর জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

বিষয়:

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