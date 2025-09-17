সীতাকুণ্ডে হাসপাতাল কর্মচারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সরোয়ার জাহান (২৬) নামে এক হাসপাতাল কর্মচারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টায় উপজেলার পৌর সদরের উত্তর বাইপাসসংলগ্ন ভূঁইয়া টাওয়ার ভবন থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত সরোয়ার ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল থানার সাতপুর এলাকার মোহাম্মদ ইয়াসিন আলীর ছেলে। তিনি সীতাকুণ্ড পৌর সদরের উত্তর বাজারে মা ও শিশু হাসপাতাল নামে একটি বেসরকারি হাসপাতালের কর্মচারী ছিলেন।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ জানায়, হাসপাতালের কর্মচারী ও স্টাফরা পার্শ্ববর্তী ভূঁইয়া টাওয়ারের স্টাফ কোয়ার্টারে বাস করেন। সবার সঙ্গে সরোয়ারও সেখানে থাকতেন। গতকাল রাতে তাঁর হাসপাতালে নাইট ডিউটি ছিল। কিন্তু তিনি না যাওয়ায় কেয়ারটেকার তাঁকে খুঁজতে কোয়ার্টারে যান। এ সময় কোয়ার্টারের ভেতরে তাঁর ঝুলন্ত লাশ দেখেন তিনি। বিষয়টি তাৎক্ষণিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানালে তাঁরা থানার পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁর লাশ উদ্ধার করে।
হাসপাতালের পরিচালক দেলোয়ার হোসেন বলেন, সরোয়ার হাসপাতালে চাকরির শুরু থেকে শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি হতাশায় থাকতেন।
সীতাকুণ্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধারের পর সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ বেরিয়ে আসবে।
