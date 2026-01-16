Ajker Patrika

কালীগঞ্জে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন স্কুলশিক্ষক

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি
কমল খ্রীষ্টফার রোজারিও। ছবি: সংগৃহীত
কমল খ্রীষ্টফার রোজারিও। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কালীগঞ্জে ট্রেনের ধাক্কায় কমল খ্রীষ্টফার রোজারিও (৬৫) নামে এক প্রবীণ স্কুলশিক্ষক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার নলছাটা এলাকায় টঙ্গী-ভৈরব রেলপথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কমল খ্রীষ্টফার স্থানীয় পানজোড়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্র জানায়, সকালে রেললাইনের পাশ দিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বের হয়েছিলেন কমল খ্রীষ্টফার। নলছাটা এলাকায় রেললাইন অতিক্রম করার সময় একটি ট্রেনের ধাক্কায় তিনি ছিটকে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা পেশায় থাকায় এলাকায় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন কমল খ্রীষ্টফার। তাঁর এমন মৃত্যুতে পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতের সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের মাঝে বিরাজ করছে শোকাতুর পরিবেশ।

রেলওয়ে পুলিশ জানায়, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

গাজীপুরস্কুলশিক্ষকট্রেন দুর্ঘটনাট্রেনগাজীপুর সদরকালীগঞ্জ (গাজীপুর)
