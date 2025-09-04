Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বসতঘরে চুরি

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
বসতঘরে চুরি। ছবি: আজকের পত্রিকা
বসতঘরে চুরি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বসতঘরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার হিঙ্গুলী ইউনিয়নের তালতলা মোহাম্মদপুর গ্রামের সালামত উল্লাহ ভূঁইয়া বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য তারেক জানান, চোরেরা গভীর রাতে ঘরে ঢুকে তিনটি রুমের আলমারি ও ওয়ার্ডরোবের তালা ভেঙে ১৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার জোরারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হালিম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচুরিচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

‘এহন আমি কী লইয়া বাঁচুম, আমার সব শেষ’

‘এহন আমি কী লইয়া বাঁচুম, আমার সব শেষ’

চার্জার খোলার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে অটোরিকশাচালকের মৃত্যু

চার্জার খোলার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে অটোরিকশাচালকের মৃত্যু

যশোরের দুঃখ ভবদহের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৫ দফা দাবি

যশোরের দুঃখ ভবদহের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৫ দফা দাবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত