Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

হাসপাতালের সামনের অবৈধ দোকানপাট ও গাড়ির স্ট্যান্ড উচ্ছেদ, জরিমানা

কুমিল্লা প্রতিনিধি  
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান ফটক ও আশপাশের এলাকায় দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানপাট, সিএনজি ও অ্যাম্বুলেন্স স্ট্যান্ড উচ্ছেদ করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ রোববার দুপুরে পরিচালিত এই অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন আদর্শ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাতেমা তুজ জোহরা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানজিনা জাহান ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক মাসুদ পারভেজ। হাসপাতালের সামনে যেন আর কোনো দোকান বা যানবাহনের স্ট্যান্ড বসতে না পারে, সে জন্য কর্তৃপক্ষকে গেটসংলগ্ন ফুটপাতে ব্যারিকেড দিতে বলা হয়।

অভিযান শেষে ইউএনও ফাতেমা তুজ জোহরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে আগত রোগী ও স্বজনেরা ফুটপাত দখল ও যানজটের কারণে ভোগান্তিতে ছিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এই অভিযান চালানো হয়েছে। রোগীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে অবৈধ দোকানপাট ও স্ট্যান্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে। নিয়মিত অভিযান চলবে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানজিনা জাহান জানান, অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ ও ফুটপাত দখল করে রাখায় দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লাঅভিযানহাসপাতালচট্টগ্রাম বিভাগআদালতঅবৈধজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

এআই চ্যাটবটকে যে ১০ তথ্য কখনো দেবেন না

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চীনা ঋণে ৯২৭ কোটি টাকায় কোচ কেনার প্রকল্প বাতিল, নতুন প্রস্তাব ৩২৮ কোটিতে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চবির সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ, আহত শিক্ষার্থী নাইমুল আইসিইউতে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ, আহত শিক্ষার্থী নাইমুল আইসিইউতে

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষিকাকে পুনর্বহালে সময় দিল শিক্ষার্থীরা

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষিকাকে পুনর্বহালে সময় দিল শিক্ষার্থীরা

নতুন সংবিধান রচনার দাবিতে কালীগঞ্জে এনসিপির উঠান বৈঠক

নতুন সংবিধান রচনার দাবিতে কালীগঞ্জে এনসিপির উঠান বৈঠক

কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতি: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি-সমর্থিত ১৭ প্রার্থী জয়ী

কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতি: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি-সমর্থিত ১৭ প্রার্থী জয়ী