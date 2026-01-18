সড়কের পাশে ছুড়ে ফেলা কার্টন থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ভালুকায় মহাসড়কের পাশে কাগজের কার্টন থেকে এক ছেলে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
ভালুকার ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী মাসুদ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
ওসি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সন্ধ্যায় জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ থেকে একটি কল আসে। তখন আমাকে জানানো হয়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকায় একটি কার্টনে নবজাতককে ফেলে রাখা হয়েছে।
‘এমন খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে কার্টনসহ নবজাতককে উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে নবজাতকের মরদেহ ভালুকা মডেল থানায় পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, সন্ধ্যার দিকে মোটরসাইকেলযোগে দুই যুবক এসে নবজাতকসহ কার্টনটি মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকায় ছুড়ে ফেলে পালিয়ে যান। এ সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবক বিষয়টি দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের জানান। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা নবজাতকটিকে জীবিত দেখতে পেয়েছেন বলে জানান।
পরে স্থানীয় একজন জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ কল দিলে পুলিশ এসে নবজাতককে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ময়মনসিংহের ভালুকায় মহাসড়কের পাশে কাগজের কার্টন থেকে এক ছেলে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
ভালুকার ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী মাসুদ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
ওসি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সন্ধ্যায় জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ থেকে একটি কল আসে। তখন আমাকে জানানো হয়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকায় একটি কার্টনে নবজাতককে ফেলে রাখা হয়েছে।
‘এমন খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে কার্টনসহ নবজাতককে উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে নবজাতকের মরদেহ ভালুকা মডেল থানায় পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, সন্ধ্যার দিকে মোটরসাইকেলযোগে দুই যুবক এসে নবজাতকসহ কার্টনটি মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকায় ছুড়ে ফেলে পালিয়ে যান। এ সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবক বিষয়টি দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের জানান। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা নবজাতকটিকে জীবিত দেখতে পেয়েছেন বলে জানান।
পরে স্থানীয় একজন জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ কল দিলে পুলিশ এসে নবজাতককে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন এক ছাত্রদল নেতা। রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে কুষ্টিয়া চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে এই মামলা করা হয়।২০ মিনিট আগে
কক্সবাজারের রামুতে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন ছাত্রদল নেতা ইয়াছির আরাফাত ছোটনের মা রেহেনা আক্তারকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।১ ঘণ্টা আগে
পুরান ঢাকার ভাটিখানা এলাকা থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে একটি মেস থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
মাদারীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস একটি অটোরিকশাকে চাপা দিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে সাতজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের ঘটকচর এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে