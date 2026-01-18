Ajker Patrika

সড়কের পাশে ছুড়ে ফেলা কার্টন থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ভালুকায় কার্টন থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভালুকায় কার্টন থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ভালুকায় মহাসড়কের পাশে কাগজের কার্টন থেকে এক ছেলে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

ভালুকার ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী মাসুদ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সন্ধ্যায় জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ থেকে একটি কল আসে। তখন আমাকে জানানো হয়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকায় একটি কার্টনে নবজাতককে ফেলে রাখা হয়েছে।

‘এমন খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে কার্টনসহ নবজাতককে উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে নবজাতকের মরদেহ ভালুকা মডেল থানায় পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, সন্ধ্যার দিকে মোটরসাইকেলযোগে দুই যুবক এসে নবজাতকসহ কার্টনটি মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকায় ছুড়ে ফেলে পালিয়ে যান। এ সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবক বিষয়টি দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের জানান। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা নবজাতকটিকে জীবিত দেখতে পেয়েছেন বলে জানান।

পরে স্থানীয় একজন জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ কল দিলে পুলিশ এসে নবজাতককে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাভালুকানবজাতকময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহমরদেহজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের সমাধান না হলে পাকিস্তানও খেলবে না বিশ্বকাপে

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

উপদেষ্টা পরিষদে উঠছে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জনসংখ্যার অর্ধেক পেছনে রেখে এগোনো সম্ভব না: জাইমা রহমান

জনসংখ্যার অর্ধেক পেছনে রেখে এগোনো সম্ভব না: জাইমা রহমান

বাংলাদেশের সমাধান না হলে পাকিস্তানও খেলবে না বিশ্বকাপে

বাংলাদেশের সমাধান না হলে পাকিস্তানও খেলবে না বিশ্বকাপে

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

সম্পর্কিত

জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতার মামলা

জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতার মামলা

কক্সবাজারে ছাত্রদল নেতার মাকে পিটিয়ে হত্যা

কক্সবাজারে ছাত্রদল নেতার মাকে পিটিয়ে হত্যা

সড়কের পাশে ছুড়ে ফেলা কার্টন থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

সড়কের পাশে ছুড়ে ফেলা কার্টন থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

পুরান ঢাকায় জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

পুরান ঢাকায় জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার