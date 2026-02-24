এমপি নুরুল আমিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য নুরুল আমিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। ব্যবসায়িক কাজ শেষে কুমিল্লা থেকে ফেরার পথে আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর মোহাম্মদ আলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনার পর দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা দ্রুত সংসদ সদস্য নুরুল আমিনকে উদ্ধার করে মিরসরাইয়ের বারইয়ারহাট পৌরসভার বেসরকারি কমফোর্ট হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে চট্টগ্রাম শহরে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।
বারইয়ারহাট পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক দিদারুল আলম মিয়াজী জানান, সকালে ব্যবসায়িক কাজে কুমিল্লা গিয়েছিলেন নুরুল আমিন। ফেরার পথে মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার মোহাম্মদ আলী এলাকায় একটি গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে তাঁর ব্যবহৃত গাড়িটি সড়ক বিভাজকে ধাক্কা দেয়। এতে নুরুল আমিন মুখ, মাথা ও কোমরে আঘাত পান।
বারইয়ারহাট পৌর সদরের কমফোর্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, সংসদ সদস্য নুরুল আমিনকে এ হাসপাতালে আনা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। তাঁর মুখ, মাথা ও কোমরে আঘাত চিহ্ন রয়েছে।
রাজধানীর খিলগাঁওয়ে অপহৃত এক স্কুলছাত্রকে ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে নির্মাণাধীন একটি ভবন থেকে নবম শ্রেণির ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করা হয়। সে খিলগাঁওয়ের ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষার্থী। তার বাবা খন্দকার শামীম সচিবালয়ের কর্মচারী।৯ মিনিট আগে
নওগাঁর বদলগাছী ওএমএস কার্ডধারী আ.লীগের লোকদের কাছ থেকে টাকা, স্বাক্ষর নিয়ে চাল না দেওয়া নির্দেশ দেওয়া উপজেলা বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেনকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক বেনজীর আহমেদ স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।১২ মিনিট আগে
ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নে ২৫ বছরের এক বাক্প্রতিবন্ধী নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন তজুমদ্দিন উপজেলার ৩ নম্বর চাঁদপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শশীগঞ্জ গ্রামের মো. রাকিব (৩০), ওই গ্রামের মো. জুয়েল (৩৫) এবং একই...১৯ মিনিট আগে
রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মাদকবিরোধী অভিযান চলাকালে শিক্ষার্থী ও দায়িত্বরত সাংবাদিকদের মারধরের ঘটনায় চার পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম।৩৯ মিনিট আগে