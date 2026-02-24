Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

এমপি নুরুল আমিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

মিরসরাই (প্রতিনিধি) চট্টগ্রাম
এমপি নুরুল আমিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এমপি নুরুল আমিনকে মিরসরাইয়ের একটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য নুরুল আমিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। ব্যবসায়িক কাজ শেষে কুমিল্লা থেকে ফেরার পথে আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর মোহাম্মদ আলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার পর দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা দ্রুত সংসদ সদস্য নুরুল আমিনকে উদ্ধার করে মিরসরাইয়ের বারইয়ারহাট পৌরসভার বেসরকারি কমফোর্ট হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে চট্টগ্রাম শহরে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

বারইয়ারহাট পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক দিদারুল আলম মিয়াজী জানান, সকালে ব্যবসায়িক কাজে কুমিল্লা গিয়েছিলেন নুরুল আমিন। ফেরার পথে মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার মোহাম্মদ আলী এলাকায় একটি গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে তাঁর ব্যবহৃত গাড়িটি সড়ক বিভাজকে ধাক্কা দেয়। এতে নুরুল আমিন মুখ, মাথা ও কোমরে আঘাত পান।

বারইয়ারহাট পৌর সদরের কমফোর্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, সংসদ সদস্য নুরুল আমিনকে এ হাসপাতালে আনা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। তাঁর মুখ, মাথা ও কোমরে আঘাত চিহ্ন রয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলামিরসরাইদুর্ঘটনাসংসদ সদস্যচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
এলাকার খবর
