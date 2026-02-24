Ajker Patrika
নওগাঁ

ভাতাভোগী আ.লীগ সমর্থকদের চাল না দেওয়ার অডিও ভাইরাল

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
ভাতাভোগী আ.লীগ সমর্থকদের চাল না দেওয়ার অডিও ভাইরাল
আনোয়ার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর বদলগাছী ওএমএস কার্ডধারী আ.লীগের লোকদের কাছ থেকে টাকা, স্বাক্ষর নিয়ে চাল না দেওয়া নির্দেশ দেওয়া উপজেলা বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেনকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক বেনজীর আহমেদ স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আনোয়ার হোসেন উপজেলার মিঠাপুর ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এবং ওই ইউনিয়নে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সরকারের ন্যায্যমূল্যে চাল ও আটা বিক্রি কর্মসূচির (ওএমএস) ডিলার।

১৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে উপজেলার মিঠাপুর বাজারে দলীয় নেতা-কর্মীর উদ্দেশে আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আওয়ামী লীগ ভাতাভোগীর কাছ থেকে টাকা, সই নিয়ে চাল দেবেন না, চাল চাইলে মার দেবেন সাথে গালিগালাজ করবেন।’

তাঁর এই বক্তব্যের একটি অডিও ক্লিপ গতকাল সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হলে উপজেলা বিএনপি তাঁকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়।

চিঠিতে বলা হয়েছে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ, দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দল থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশনায় তাঁকে সাময়িকভাবে সব সাংগঠনিক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁকে দলীয় কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাদি টিপু চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তবে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।’

তবে এ বিষয়ে কথা বলতে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে একাধিকবার মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

বিষয়:

নওগাঁবদলগাছীঅডিওবুকনওগাঁ সদরভাতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

ডাক্তারি পড়ার চাপ বাবার, খুন করে ড্রামে ভরল ছেলে

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

সম্পর্কিত

স্কুলছাত্রকে অপহরণের পর মুক্তিপণ দাবি, ১ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার

স্কুলছাত্রকে অপহরণের পর মুক্তিপণ দাবি, ১ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার

ভাতাভোগী আ.লীগ সমর্থকদের চাল না দেওয়ার অডিও ভাইরাল

ভাতাভোগী আ.লীগ সমর্থকদের চাল না দেওয়ার অডিও ভাইরাল

ভোলায় প্রতিবন্ধী নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৩

ভোলায় প্রতিবন্ধী নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৩

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিক্ষার্থী-সাংবাদিককে মারধর: ৪ পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিক্ষার্থী-সাংবাদিককে মারধর: ৪ পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার