Ajker Patrika
ঢাকা

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ১ ঘণ্টার মধ্যে অপহৃত স্কুলছাত্র উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২১: ১৭
প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ১ ঘণ্টার মধ্যে অপহৃত স্কুলছাত্র উদ্ধার
উদ্ধার স্কুলছাত্র। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে অপহৃত এক স্কুলছাত্রকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হস্তক্ষেপে ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে নির্মাণাধীন একটি ভবন থেকে নবম শ্রেণির ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করা হয়। সে খিলগাঁওয়ের ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষার্থী। তার বাবা খন্দকার শামীম সচিবালয়ের কর্মচারী।

বিষয়টি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিশ্চিত করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের রমনা বিভাগ।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার সচিবালয়ে ছেলের অপহরণের খবর শুনে খন্দকার শামীম কাঁদতে কাঁদতে ঢুকে পড়েন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী এই খবর শুনে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে ফোন করে পুলিশকে নির্দেশনা দেন। পরে পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলমের নেতৃত্বে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়।

এ বিষয়ে মো. মাসুদ আলম বলেন, ছেলেটি বেলা আড়াইটার সময় স্কুল থেকে বের হওয়ার পর চার-পাঁচজন তাকে মালিবাগের চামেলীবাগ এলাকায় সাততলা নির্মাণাধীন ভবনে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে মারধর করা হয়। এরপর তার বাবার মোবাইল ফোন নম্বর নিয়ে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে।

স্কুলছাত্রকে উদ্ধার প্রসঙ্গে রমনার ডিসি জানান, পুলিশ প্রথমে টাকা পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে অপহরণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং কোন নম্বরে টাকা পাঠাতে হবে তা জানতে চায়। দর-কষাকষির একপর্যায়ে মুক্তিপণের পরিমাণ ১০ হাজার টাকায় নেমে আসে। এই সময়েই পুলিশ তাদের অবস্থান শনাক্ত করে অভিযানে যায় এবং ভবন থেকে ছেলেটিকে উদ্ধার করে। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অপহরণকারীরা পালিয়ে যায়। তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

পুলিশঢাকা বিভাগপ্রধানমন্ত্রীর উপহারঢাকাস্কুলছাত্রতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীঅপহরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অবশেষে তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে প্রার্থী ঘোষণা, কে তিনি

কবি মোহন রায়হানের বাংলা একাডেমি পুরস্কার না পাওয়ার যে কারণ জানালেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

ফরিদগঞ্জে শৌচাগার থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় ট্রাকচাপায় বৃদ্ধা ২ বোন নিহত

কুমিল্লায় ট্রাকচাপায় বৃদ্ধা ২ বোন নিহত

১৮ মাস পর টঙ্গী আ.লীগ কার্যালয়ে ব্যানার ও জাতীয় পতাকা

১৮ মাস পর টঙ্গী আ.লীগ কার্যালয়ে ব্যানার ও জাতীয় পতাকা

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে শ্রমিক হত্যার ঘটনায় সহকর্মী গ্রেপ্তার

পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে শ্রমিক হত্যার ঘটনায় সহকর্মী গ্রেপ্তার