চট্টগ্রামে বিয়ের এক মাস না যেতেই বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০: ৪৫
বিয়ের অনুষ্ঠানে তোলা ছবি। সংগৃহীত
বিয়ের ২৮ দিন পর বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছেন মো. আলমগীর প্রকাশ আলাউদ্দিন (৩০) নামে এক যুবক। গতকাল বুধবার রাত ১২টার দিকে উপজেলার চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড পূর্বপাড়া এলাকার জয়নালের অটোরিকশার গ্যারেজে বিদ্যুতায়িত হয়ে তিনি মারা যান। তিনি একই এলাকার আবদুল খালেকের পুত্র। ১ আগস্ট বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন আলাউদ্দিন।

নিহতের স্বজনেরা জানান, আলাউদ্দিন চট্টগ্রাম নগরীর আন্দরকিল্লার একটি ছাপাখানায় চাকরির পাশাপাশি বাড়ির পার্শ্ববর্তী তাঁর বন্ধু জয়নালের অটোরিকশার গ্যারেজে কাজ করতেন। প্রতিদিনের মতো গতকাল তিনি গ্যারেজে কাজ করছিলেন। রাত ১২টার দিকে একটি অটোরিকশা চার্জ দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন। পরবর্তীকালে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় চরপাথরঘাটা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ আজাদ বলেন, বিয়ের এক মাস না যেতেই বিদ্যুতায়িত হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর খবরে ঘরে নতুন বউ আর বৃদ্ধ মায়ের আহাজারি যেন থামছে না।

কর্ণফুলী থানার উপপরিদর্শক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ অভিযোগ দেননি।

