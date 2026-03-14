খুলনায় জ্বালানি তেল বিপণন বন্ধ রেখে ব্যবসায়ীদের কর্মসূচি

ডিপো থেকে তেল সরবরাহ বন্ধ রেখেছেন খুলনার জ্বালানি তেল ব্যবসায়ীরা। আজ শনিবার (১৪ মার্চ) সকাল ৮টা থেকে তেল উত্তোলন ও বিপণন বন্ধ রাখার কর্মসূচি পালন করছেন তাঁরা।
জানা গেছে, চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল না পাওয়ায় পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার ডিপো থেকে খুলনাসহ ১৫ জেলায় তেল উত্তোলন ও বিপণন বন্ধ রাখা হয়েছে।
এ বিষয়ে দুপুর ১২টায় খুলনা ট্যাংকলরি ওনার্স ভবনে জ্বালানি ব্যবসায়ী সংশ্লিষ্ট চারটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে এক জরুরি বৈঠক হয়। বৈঠকে মালিক সমিতির নেতারা বলেন, আগে চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি ডিপো থেকে পর্যাপ্ত তেল সরবরাহ করা হতো। চলমান বৈশ্বিক সংকট দেখিয়ে বিপিসির নির্দেশে চাহিদা মোতাবেক তেল সরবরাহ করছে না।
বক্তারা বলেন, খুলনা বিভাগসহ ১৫ জেলায় প্রতিদিন অকটেন, পেট্রল, ডিজেলসহ সব ধরনের জ্বালানি তেলের চাহিদা ৪০ থেকে ৪৫ লাখ লিটার। সেখানে খুলনার পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা তেল ডিপো থেকে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হচ্ছে ৯ লাখ লিটার। ফিলিং স্টেশন, এজেন্সি ও মালিকেরা তিনটি তেল ডিপো থেকে দেড় লাখ হারে সাড়ে চার লাখ লিটার বৃদ্ধির করার প্রস্তাব দিলে বিপিসি সে প্রস্তাব না মানায় জ্বালানি ব্যবসায়ীরা স্বেচ্ছায় তেল উত্তোলন ও বিপণন বন্ধ করে দিয়েছে।
সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতির সহসভাপতি শেখ মুরাদ হোসেন।
গাইবান্ধা শহরে পুলিশ ফাঁড়ির ভেতরে কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যের টাকা দিয়ে জুয়া খেলা ও নারী নিয়ে অশ্লীল একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটি দুইদিন ধরে ফেসবুকে ভাসছে।১২ মিনিট আগে
ছড়িয়ে পড়া ৪২ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মিজানুর রহমান এক ব্যক্তির সঙ্গে টাকার দর-কষাকষি করছেন। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, কত আনছেন? অপর পক্ষ ৫০ হাজার আনছি, মিজান অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আমি তো ৭০ আনতে বলছি, ৫০ হবে না। পরে অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি টাকাগুলো গ্রহণ করেন।২৩ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারে গত দুই দিনের বৃষ্টিতে প্রাণ ফিরেছে ৯২টি চা-বাগানে। সতেজতা ফিরেছে বোরো ধানের খেতেও। বিশেষ করে চা-বাগানের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল এই সময়ের বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই চা-গাছে নতুন কুঁড়ি গজাবে বলে জানিয়েছেন চা উৎপাদনে সংশ্লিষ্টরা।৩৭ মিনিট আগে
প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করতে ইতিমধ্যে সড়ক, রেল ও নৌপথে ঢাকা ছাড়তে শুরু করেছে ঘরমুখী মানুষ। আজ শনিবার সকাল থেকেই কমলাপুর রেলস্টেশনে যাত্রীদের ভিড় দেখা গেছে। ঈদযাত্রার ভোগান্তি এড়াতে অনেকেই আগেভাগেই পরিবার-পরিজনকে নিয়ে যাচ্ছেন গ্রামের বাড়িতে।৪০ মিনিট আগে