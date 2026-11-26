এমপি সাঈদ আল নোমানের গাড়ি লক্ষ্য করে কাঠের টুকরো নিক্ষেপ
চট্টগ্রাম-১০ আসনের সংসদ সদস্য সাঈদ আল নোমানের গাড়ি লক্ষ্য করে কাঠের টুকরো নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের হালিশহর বিডিআর মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অল্পের জন্য কাঠের টুকরোটি তাঁর মাথায় লাগেনি। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য অনুযায়ী, ওই মাঠে সংসদ সদস্যের বাবা সাবেক মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমানের নামে আয়োজিত স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা চলছিল। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাঈদ আল নোমান।
খেলা চলাকালে ফাউল নিয়ে দুই দলের মধ্যে উত্তেজনা ও বাগ্বিতণ্ডা হয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় আয়োজক কমিটি খেলা বন্ধ ঘোষণা করে। পরে সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় গাড়িতে বসে একটি গণমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন সংসদ সদস্য। তখন তাঁর গাড়ির দিকে কাঠের একটি টুকরো ছুড়ে মারা হয়। গাড়ির জানালার কাচ অর্ধেক তোলা থাকায় সেটি কাচে বাধা পায়। এতে সংসদ সদস্যের কোনো ক্ষতি হয়নি।
ঘটনাটি পরিকল্পিত হামলা হতে পারে বলে সন্দেহ করছেন সংসদ সদস্যের গাড়িবহরে থাকা ব্যক্তিরা।
গাড়িবহরে থাকা চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুর রহমান মিঠু জানান, গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সাঈদ আল নোমান বিডিআর মাঠে যান। সেখানে খেলা চলাকালে ফাউল নিয়ে দুই দলের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে আয়োজক কমিটি খেলা স্থগিত ঘোষণা করে। কমিটির লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সংসদ সদস্য চলে আসার সময় তাঁর গাড়িতে কাঠের একটি টুকরো এসে পড়ে। ১৫ বছর বয়সী একটি ছেলে সেটি ছুড়ে মারে বলে দাবি করেন তিনি। অল্পের জন্য টুকরোটি সংসদ সদস্যের মাথায় লাগেনি।
আরিফুর রহমান মিঠু আরও বলেন, তাঁরা ঘটনাটিকে হালকাভাবে নিচ্ছেন না। কারণ, এর আগের দিন মঙ্গলবার দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংসদ সদস্য চট্টগ্রামে বড় শোডাউন করেছেন। ওই কর্মসূচির কারণে এ ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার।
এ বিষয়ে হালিশহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদীন মণ্ডল বলেন, ‘ঘটনাটি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। জড়িতদের আইনের মুখোমুখি করা হবে।’