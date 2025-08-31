থমথমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, রাতে ফের সংঘর্ষের আশঙ্কা

চবি সংবাদদাতা
স্থানীয়দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রাতে যে কোনো সময় আবার সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন চবির প্রক্টর অধ্যাপক বজলুর রহমান।
এই বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমার শতশত শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। অনেকের অবস্থা গুরুতর। যৌথবাহিনী অনেক দেরিতে ঘটনাস্থলে এসেছে, ততক্ষণে অনেক রক্তক্ষয় হয়ে গেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে। রাতে আরও সংঘাত হতে পারে।’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবার রাত ১২টা থেকে শুরু হয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গ্রামবাসীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘাতের ঘটনা। পুলিশ ও সেনাবাহিনী এসে গভীর রাতে পরিস্থিতি আপাতত সামাল দিয়ে যায়। রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় আবার শুরু হয় সংঘর্ষ, চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
শিক্ষার্থীদের উপর স্রোতের মতো হামলাকারীরা ধেয়ে আসে, চারদিকে শোনা যায় আর্তনাদ। এ সময়ের মধ্যে পুলিশ বা অন্য কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দলকে ঘটনাস্থলে আসতে দেখা যায়নি। বিকেল ৪টার পর পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর টিম কয়েকটি গাড়িতে করে ঘটনাস্থলে আসে। এসময় তারা ঘটনাস্থলে অবস্থান নিলে শিক্ষার্থীরাও তাদের সাথে যোগ দেয়।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিও ফুটেজে ভয়াবহ চিত্র ধরা পড়েছে। স্থানীয়দের অনেককে রামদা ও কিরিচ দিয়ে শিক্ষার্থীদের কোপাতে দেখা গেছে। ভিডিওতে দেখা যায়, গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়া শিক্ষার্থীদের তাড়া করছেন