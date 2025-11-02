Ajker Patrika
> সারা দেশ

১২ ঘণ্টা না যেতে চট্টগ্রাম সার কারখানার উৎপাদন বন্ধ

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ছয় মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর শনিবার দিবাগত রাতে উৎপাদন শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল)। কিন্তু চালুর ১২ ঘণ্টা না যেতেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে আবার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন সিইউএফএল কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মিজানুর রহমান। তিনি জানান, ‘যান্ত্রিক সমস্যার কারণে কারখানা চালুর ১২ ঘণ্টা পর আবার বন্ধ হয়ে গেছে উৎপাদন।’

এর আগে গ্যাস সংকটের কারণে দীর্ঘ ৬ মাস ১০ দিন বন্ধ ছিল কারখানার সার উৎপাদন। গতকাল রাতে কারখানা চালু হলে স্বস্তি ফেরে কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ শ্রমিকদের। কিন্তু দিন না যেতেই আবার বন্ধে হতাশ শ্রমিকেরা।

