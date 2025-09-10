Ajker Patrika
বাবার দ্বিতীয় বিয়ের প্রতিবাদ করে খুন হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
মিরসরাইয়ে বাবার ছুরিকাঘাতে ছেলের মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বাবার ছুরিকাঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছাত্রের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার উপজেলার মায়ানি ইউনিয়নের পশ্চিম মায়ানি ঘড়ি মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. সাহেদ (২৪) চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষার্থী। আর অভিযুক্ত বাবার নাম নুরের জামান (৬০)।

নিহতের মা কামরুর জাহান বেগম বলেন, ‘আমার তিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে চট্টগ্রামের সিডিএ এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকি। মঙ্গলবার রাতে আমার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে শুনে গ্রামের বাড়িতে আসি। সন্ধ্যায় এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে সে আমাদের সবাইকে এলোপাতাড়ি ছুরি নিয়ে দৌড়াতে থাকে। একপর্যায়ে আমার ছেলে সেখানে গেলে তাকে ছুরি মেরে হত্যা করে।’

নিহতের খালা নুর জাহান বেগম বলেন, ‘আমার বোনের স্বামী নুরের জামান মঙ্গলবার দ্বিতীয় বিয়ে করে বাড়ি আসেন। বিষয়টি জানতে পেরে বুধবার বিকেলে আমরা এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ওই বাড়িতে যাই।’

ওইখানে যাওয়ার পরপরই নুরের জামান আমার বোন কামরুর জাহানের চুলের মুঠি ধরে ফেলেন। তখন সাহেদ মাকে বাঁচাতে গেলে তাঁর বুকে ছুরি মেরে দেয় মো. নুরের জামান। আমরা এই হত্যার বিচার চাই।’  

বিষয় নিশ্চিত করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (মস্তাননগর) হাসপাতালের চিকিৎসক আর্যরাজ দত্ত বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বুকে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হতে পারে।

এ বিষয়ে মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, মায়ানি এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে পিতা-পুত্রের কথাকাটাকাটি হয়। ছেলে ক্ষিপ্ত হয়ে বাবার সঙ্গে তর্কে জড়ালে বাবা ধারালো ছুরি দিয়ে ছেলেকে আঘাত করেন।

পরিবারের সদস্যরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়মিরসরাইচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
