কর্ণফুলীতে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি, ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে বাড়তি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অভিযোগে বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার ফকিন্নিরহাট, কলেজ বাজার, সৈন্যেরটেক ও মজ্জ্যেরটেক এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আল আমিন হোসেন। এ সময় কর্ণফুলী থানার পুলিশ সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা করেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আল আমিন হোসেন বলেন, মেসার্স বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজ নামের ওই প্রতিষ্ঠানে বাড়তি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করা হচ্ছিল। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় ওই প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি উপজেলার সব গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে সরকার নির্ধারিত দামে গ্যাস বিক্রি করতে বলা হয়েছে। আগামী দিনে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কর্ণফুলীঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজরিমানাজেলার খবরগ্যাস
