রাজধানীতে দোকানে ঢুকে পিস্তল-ছুরি ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা

রাজধানীর সবুজবাগ এলাকায় একটি দোকানে ঢুকে পিস্তল ও ছুরি ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে ছায়াবীথি আবাসিক এলাকার একটি দোকানে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আজ শনিবার ভুক্তভোগী দোকানমালিক শিমুল কুমার মালাকার সবুজবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।
জিডি সূত্রে জানা যায়, ২৭ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক ৮টা ৪৬ মিনিটে ছায়াবীথি আবাসিক এলাকার ‘সৈকত মোবাইল ও ফ্লেক্সিলোড’ নামক দোকানে এ ঘটনা ঘটে। সে সময় দোকানের মালিক শিমুল কুমার মালাকার দোকানে একাই অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ একজন অজ্ঞাতপরিচয়ের ব্যক্তি দোকানে প্রবেশ করে তাঁর ডান পাশে পিস্তল সদৃশ একটি বস্তু এবং বাঁ পাশে একটি চাকু ধরে সঙ্গে থাকা সবকিছু দিয়ে দিতে বলে।
ভুক্তভোগী শিমুল কুমার জানান, অজ্ঞাতপরিচয়ের ওই ব্যক্তি ‘বাইরে আরও লোক আছে’ বলে দ্রুত দোকান থেকে বের হয়ে পালিয়ে যায়। ভবিষ্যতে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেন।
এ বিষয়ে সবুজবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে তদন্তের জন্য একজন এসআইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুলিশি তদন্ত এবং পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
