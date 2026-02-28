Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে দোকানে ঢুকে পিস্তল-ছুরি ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীতে দোকানে ঢুকে পিস্তল-ছুরি ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা
দোকানে ঢুকে পিস্তল ও ছুরি ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হয়। ছবি: সিসিটিভির ফুটেজ

রাজধানীর সবুজবাগ এলাকায় একটি দোকানে ঢুকে পিস্তল ও ছুরি ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে ছায়াবীথি আবাসিক এলাকার একটি দোকানে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আজ শনিবার ভুক্তভোগী দোকানমালিক শিমুল কুমার মালাকার সবুজবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

জিডি সূত্রে জানা যায়, ২৭ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক ৮টা ৪৬ মিনিটে ছায়াবীথি আবাসিক এলাকার ‘সৈকত মোবাইল ও ফ্লেক্সিলোড’ নামক দোকানে এ ঘটনা ঘটে। সে সময় দোকানের মালিক শিমুল কুমার মালাকার দোকানে একাই অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ একজন অজ্ঞাতপরিচয়ের ব্যক্তি দোকানে প্রবেশ করে তাঁর ডান পাশে পিস্তল সদৃশ একটি বস্তু এবং বাঁ পাশে একটি চাকু ধরে সঙ্গে থাকা সবকিছু দিয়ে দিতে বলে।

ভুক্তভোগী শিমুল কুমার জানান, অজ্ঞাতপরিচয়ের ওই ব্যক্তি ‘বাইরে আরও লোক আছে’ বলে দ্রুত দোকান থেকে বের হয়ে পালিয়ে যায়। ভবিষ্যতে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেন।

এ বিষয়ে সবুজবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে তদন্তের জন্য একজন এসআইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুলিশি তদন্ত এবং পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা: হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুমকি ইরানের

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন: এমপি হতে ২৯ নেত্রীর দৌড়ঝাঁপ

অভিনেতা যাহের আলভীর স্ত্রীর আত্মহত্যা

পরমাণু বোমা তৈরির মতো ইউরেনিয়াম মজুত করবে না ইরান, চুক্তির দ্বারপ্রান্তে তেহরান-ওয়াশিংটন

মধ্যপ্রাচ্যে যেসব দেশে আছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি ও সামরিক স্থাপনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

সম্পর্কিত

নুরের ইফতার পার্টিতে সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগ

নুরের ইফতার পার্টিতে সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগ

চরফ্যাশনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু

চরফ্যাশনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু

সরকার গণমাধ্যমের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে চায় না: তথ্য প্রতিমন্ত্রী

সরকার গণমাধ্যমের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে চায় না: তথ্য প্রতিমন্ত্রী

মেহেন্দীগঞ্জে গরম পানিতে দগ্ধ গৃহকর্মী, গৃহকর্ত্রী কারাগারে

মেহেন্দীগঞ্জে গরম পানিতে দগ্ধ গৃহকর্মী, গৃহকর্ত্রী কারাগারে