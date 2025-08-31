Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
নিহত আবদুল্লাহ আল মনির ওরফে পিন্টু । ছবি: সংগৃহীত
নিহত আবদুল্লাহ আল মনির ওরফে পিন্টু । ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের বায়েজিদে আবদুল্লাহ আল মনির ওরফে পিন্টু (৩৪) নামে এক যুবক ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন। শনিবার রাত ১২টার দিকে নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার হিলভিউ আবাসিক এলাকায় এই ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। পেশায় কাঠমিস্ত্রি মনিরের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হলেও চট্টগ্রাম নগরীতে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে বায়েজিদ বোস্তামী থানার বার্মা কলোনীতে শ্বশুরের বাড়িতে থাকতেন।

ঘটনাস্থলে যাওয়া বায়েজিদ বোস্তামী থানার এসআই জমির উদ্দিন জানান, রাতে চার-পাঁচজন মিলে আবদুল্লাহ আল মনিরকে ছুরিকাঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এসআই জমির জানান, তার শরীরে তিন থেকে চারটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পূর্বশত্রুতার জেরে তাকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। ইতিমধ্যে পুলিশ জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাছুরিকাঘাতবায়েজিদচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরখুন
