চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া শিক্ষার্থী আটক

চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) মোহাম্মদ আবু সাঈদ নামের এক ভুয়া শিক্ষার্থীকে আটক করেছেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় রেলস্টেশন থেকে তাঁকে আটক করে প্রক্টর অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।
জানা গেছে, আটক মোহাম্মদ আবু সাঈদের বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলায়। তিনি নিজেকে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী দাবি করে আসছিলেন।
নৃবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী মহসিউল জাহিদ বলেন, ‘ওই যুবক আমাদের বিভাগের শিক্ষকদের নিয়ে ফেসবুকে ধারাবাহিকভাবে মিথ্যা ও বিরূপ মন্তব্য করে পোস্ট করতেন বলে জানতে পারি। বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য তাঁর সঙ্গে কথা বলি, তিনি নিজেকে তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী দাবি করেন, কিন্তু কেউই তাঁকে চিনতে পারে না। পরে তাঁর পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে তিনি মোবাইল ফোনে একটি আইডি কার্ডের ছবি দেখান। তবে ওই আইডি কার্ডে থাকা নম্বরটির সঙ্গে আমাদের বিভাগের আইডি নম্বরের অসংগতি পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হই, এটা ভুয়া আইডি কার্ড এবং তিনি ভুয়া শিক্ষার্থী। পরে আমরা তাঁকে ধরে প্রক্টর অফিসে সোপর্দ করি।’
প্রক্টর হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, ‘নৃবিজ্ঞান বিভাগের কিছু শিক্ষার্থী তাদের বিভাগের পরিচয় ব্যবহার করার অভিযোগে এক যুবককে আটক করে। পরে তার আচরণ অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় শিক্ষার্থীরা বিষয়টি আমাকে জানায়। খবর পেয়ে আমি এসে ওই যুবকের বাবার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি, তবে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। পরে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলি। তার মায়ের কথার সঙ্গে তার কথাবার্তার কোনো মিল পাওয়া যায়নি। যেহেতু সে বহিরাগত, তাই পরিস্থিতি বিবেচনায় তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
এর আগে ২ ডিসেম্বর সীমান্ত ভৌমিক নামের এক ভুয়া শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। তিনি নিজেকে চবির মেরিন সায়েন্স বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচয় দিতেন। এর ঠিক এক সপ্তাহ আগে আরেক ভুয়া শিক্ষার্থীকে আটক করেন শিক্ষার্থীরা।
