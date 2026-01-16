Ajker Patrika
রাজনীতি

ইসলামী আন্দোলন জোট ছাড়বে, প্রত্যাশা করিনি: আসিফ মাহমুদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ৪২
আজ শুক্রবার রাতে রাজধানীর ঝিগাতলায় এনিসিপির নির্বাচনী অফিসে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন ১১ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেছেন, ‘আমরা প্রত্যাশা করিনি এমন কিছু হবে। এনসিপি এই জোটের অংশ, শরিক হওয়ার আগে থেকে ইসলামী আন্দোলন এ প্রক্রিয়ার অংশ ছিল। আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে, আমরা সবাই একসঙ্গে এই নির্বাচনী বৈতরণী পার করব। তবে নানা কারণে সেটা হচ্ছে না। তবে এই জোটের যে লিয়াজোঁ কমিটি আছে, আমরা আলোচনা করছি। সামনে আলোচনার ভিত্তিতে কর্মপন্থা নির্ধারণ করব।’

আজ শুক্রবার রাতে রাজধানীর ঝিগাতলায় দলটির নির্বাচনী অফিসে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ইসলামী আন্দোলনের জোটত্যাগ সম্পর্কে আসিফ আরও বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য অধিকারবদ্ধ হয়েছি এবং তবে আজকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একটি সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছে যে, তারা কীভাবে নির্বাচন করবে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমাদের জোটের শরিক জামায়াতে ইসলামের পক্ষ থেকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। আমরা চেষ্টা করব, আমাদের যেই প্রিন্সিপালগুলোর (নীতি) ওপর ভিত্তি করে এই নির্বাচনী ঐক্য গঠিত হয়েছে, সেই নীতি নিয়ে আমরা বাংলাদেশের মানুষের কাছে যাব।’

এনসিপির এ নেতা বলেন, ‘এই জোটের প্রার্থীদের পক্ষে আমরা ভোট চাইব। ইতিমধ্যে ২৫৩টি আসনে এই জোটের পক্ষ থেকে কোন দল কোন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তা জানানো হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করি, ইসলামী আন্দোলনসহ যেকোনো দল, যারা আমাদের নীতিগুলোর সঙ্গে একমত হতে পারবে, তাদের এই ঐক্যে যুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান থাকবে।’

বিষয়:

কমিটিনির্বাচনজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
