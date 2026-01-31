চৌদ্দগ্রামে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষ, আহত ৫

জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সমাবেশ শেষে ফেরার পথে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উপজেলা বিএনপির এক সহসভাপতিসহ উভয় পক্ষের অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার জগন্নাথ দীঘি ইউনিয়নের হাটবাইর এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ সকালে চৌদ্দগ্রাম এইচ জে সরকারি মডেল পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জামায়াত আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য দেন দলের আমির ডা. শফিকুর রহমান। সমাবেশ শেষে ফেরার সময় দুপুরে হাটবাইর এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, যা পরে সংঘর্ষে রূপ নেয়।
জামায়াতের দাবি, সমাবেশ শেষে ফেরার পথে বিএনপির কর্মী-সমর্থকেরা তাঁদের ওপর হামলা চালান। অন্যদিকে বিএনপির অভিযোগ, ফেরার পথে জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা হাটবাইর গ্রামে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালান। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।
সংঘর্ষে উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি সোলেমান চৌধুরী ও তাঁর গাড়িচালক মামুন আহত হন। জামায়াতের আহত কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন রবিউল হোসেন রকি, জাকারিয়া রাসেল ও মিলন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
আহত সোলেমান চৌধুরী বলেন, সমাবেশ শেষে ফেরার পথে জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মিজানের বাড়িতে হামলা ও ব্যাপক ভাঙচুর চালান। এ খবর পেয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীরা এগিয়ে এলে তাঁদের ওপর আবারও হামলা করা হয়।
উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি বেলাল হোসাইন বলেন, বিএনপি নেতা মিজান খান, গাজী ইয়াছিন ও মোবারক চৌধুরীর নেতৃত্বে তাঁদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। এতে জামায়াতের তিনজন সমর্থক আহত হয়েছেন।
চৌদ্দগ্রাম থানার উপপরিদর্শক ছানা উল্লাহ বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বর্তমানে পরিস্থিতি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
দুপুর ১২টায় দেলপাড়া এলাকায় লিটল জিনিয়াস স্কুলের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে হাজির হন তিনি। এ সময় তিনি পুরস্কার বিতরণকালে স্কুলের নির্ধারিত পুরস্কারের পাশাপাশি নিজের পকেট থেকে ২ হাজার টাকা করে তুলে দেন পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে। একই সময়ে স্কুলের মাইকে খেজুরগাছ প্রতীকে ভোট চাওয়া হয়।৬ মিনিট আগে
জনসভাকে কেন্দ্র করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। জনসভা সফল করতে শেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা কার্যক্রমও জোরদার করা হয়েছে। শহীদ দারোগ আলী পৌর পার্ক মাঠে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মীর জমায়েতের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে দলীয় সূত্র।১১ মিনিট আগে
জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে বিশেষ অভিযানে একটি শটগান ও দুটি গুলিসহ এক যুবককে আটক করেছে যৌথ বাহিনীর। আটক যুবকের নাম আমিনুল ইসলাম (৩২)। তিনি পৌরসভার বলারদিয়ার মীরপাড়া এলাকার মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামী যদি এখনো ইসলামী আন্দোলনের কথা শুনলে ভোটের এক দিন আগেও জোটবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির নেতা মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ। আজ শনিবার সকালে লক্ষ্মীপুর-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের (হাতপাখা) প্রার্থী মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের...১ ঘণ্টা আগে