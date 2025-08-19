সেনবাগে পানিতে ডুবে দুই বোনের মৃত্যু

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর সেনবাগে পানিতে ডুবে বিবি মরিয়ম ওহি (১০) ও সিদরাতুল মুনতাহা ছহি (৬) নামের দুই বোনের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ রাজারামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ওহি ও ছহি ওই গ্রামের কুয়েতপ্রবাসী বেলাল হোসেনের মেয়ে। ওহি দক্ষিণ জয়নগর ওয়াজেদিয়া মাদ্রাসার চতুর্থ ও ছহি ধর্মপুর দারুল কোরআন রহমানিয়া মাদ্রাসার নার্সারি শ্রেণির ছাত্রী।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) প্যানেল চেয়ারম্যান কাজী জহিরুল ইসলাম মাসুদ। তিনি জানান, দুই বোন ওহি ও ছহি সকালে মাদ্রাসায় যাওয়ার জন্য ঘরের পাশের পুকুরে অজু করতে যায়। কিছু সময় পার হলেও তারা আর ঘরে ফিরে আসেনি। পরে তাদের চাচা সরোয়ার পুকুরঘাটে গিয়ে সেখানে তাদের দুজনের জুতা দেখতে পায়। বিষয়টি তিনি তাদের ঘরে জানানোর পর সবাই পুকুরের পানিতে তাদের খোঁজখুঁজি করতে থাকে। একপর্যায়ে পুকুরের পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় তাদের দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি মেডিকেল সেন্টারে এবং পরে দাগনভূঞা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।
সেনবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুর রব জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মৃতদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হবে।
নোয়াখালীর সেনবাগে পানিতে ডুবে বিবি মরিয়ম ওহি (১০) ও সিদরাতুল মুনতাহা ছহি (৬) নামের দুই বোনের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ রাজারামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ওহি ও ছহি ওই গ্রামের কুয়েতপ্রবাসী বেলাল হোসেনের মেয়ে। ওহি দক্ষিণ জয়নগর ওয়াজেদিয়া মাদ্রাসার চতুর্থ ও ছহি ধর্মপুর দারুল কোরআন রহমানিয়া মাদ্রাসার নার্সারি শ্রেণির ছাত্রী।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) প্যানেল চেয়ারম্যান কাজী জহিরুল ইসলাম মাসুদ। তিনি জানান, দুই বোন ওহি ও ছহি সকালে মাদ্রাসায় যাওয়ার জন্য ঘরের পাশের পুকুরে অজু করতে যায়। কিছু সময় পার হলেও তারা আর ঘরে ফিরে আসেনি। পরে তাদের চাচা সরোয়ার পুকুরঘাটে গিয়ে সেখানে তাদের দুজনের জুতা দেখতে পায়। বিষয়টি তিনি তাদের ঘরে জানানোর পর সবাই পুকুরের পানিতে তাদের খোঁজখুঁজি করতে থাকে। একপর্যায়ে পুকুরের পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় তাদের দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি মেডিকেল সেন্টারে এবং পরে দাগনভূঞা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।
সেনবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুর রব জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মৃতদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হবে।
নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার লোকমানপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইন ভেঙে গেছে। এ কারণে দুর্ঘটনা এড়াতে ওই অংশে পাটের বস্তা গুঁজে সীমিত গতিতে ট্রেন চলাচল করছে।৩৩ মিনিট আগে
নওগাঁর আত্রাইয়ে বাঁশ কাটাকে কেন্দ্র করে আজিজার রহমান (৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিহতের দুই ভাতিজা বাবু (৪০) ও আব্দুল আলিমকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার তেজনন্দী ভাটোপাড়া গ্রামে।৪৩ মিনিট আগে
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ওরিয়ন গ্রুপের কার্যালয়ে পুলিশ পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে থানা-পুলিশ। গত রোববার তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার দুজনেই সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং পাথরকোয়ারির পাথর লুট ও চুরির ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ১০০ থেকে ১৫০ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে উপজেলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা আব্দুল মুনায়েম বাদী হয়ে এ মামলা করেন।১ ঘণ্টা আগে