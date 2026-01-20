শাকসু নির্বাচনের দাবিতে ফের বিক্ষোভে শিক্ষার্থীরা

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের দাবিতে ফের বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেছেন প্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুর পৌনে ১২টা থেকে প্রশাসন ভবন-১-এর সামনে কর্মসূচি পালন করেন এবং আজই চেম্বার আদালতে শুনানি ও ২১ জানুয়ারি নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।
বিক্ষোভ মিছিলে শিক্ষার্থীরা ‘হাইকোর্ট না শাকসু, শাকসু শাকসু’; ‘শাকসু নিয়ে টালবাহানা, মানি না মানব না’; ‘হাদি ভাই শিখিয়ে গেছে, লড়াই করে বাঁচতে হবে’; ‘সাস্টিয়ানদের ডিসিশন, কালকে হবে নির্বাচন’; ‘আমাদের ডিসিশন, মানতে হবে প্রশাসন’; ‘শাকসু আমার অধিকার, রুখে দেওয়ার সাধ্য কার’; ‘শাকসু চাই শাকসু দাও, নয়তো গদি ছাইড়া দাও’ এসব বলে স্লোগান দেন।
এ বিষয়ে মঙ্গলবার দুপুরে স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী ফয়সাল হোসেন বলেন, ‘আজকের মধ্যেই ২১ তারিখে শাকসু নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা আসতে হবে। জাতীয় নির্বাচনের কারণে ২২ তারিখ থেকে শাকসু আয়োজনের সুযোগ নেই। তাই আজকে যদি চেম্বার শুনানি না হয়, তাহলে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। ২১ তারিখ নির্বাচন না হলে সাস্টিয়ানরা বসে থাকবে না। কোনো কারণে যদি শাকসু না হয়, এর ভয়াবহতা এ ক্যাম্পাস ছাড়াও জাতীয় অঙ্গনেও মারাত্মক প্রভাব ফেলবে আমরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছি।’
এ বিষয়ে শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চেম্বার জজ আদালতে আপিল করা হয়েছে। আমরা শুনানির জন্য অপেক্ষায় আছি। চেম্বার জজ আদালত নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দিলে, তখন একটা ফাইনাল জায়গায় আমরা যেতে পারি। এখন ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন আজকে শুনানি করার জন্য। নির্বাচনের পক্ষে রায় এলে নির্বাচন হবে আর না এলে চার সপ্তাহ পরে হবে। আমাদের প্রস্তুতিতে কোনো সমস্যা নেই। যেকোনো সময় আমরা নির্বাচন দিতে পারব। এখন শুধু রায়ের জন্য অপেক্ষা।’
উল্লেখ্য, সবকিছু ঠিক থাকলে দীর্ঘ ২৮ বছর পরে আজ শাকসু নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানা জটিলতায় এই নির্বাচন বারবার পিছিয়ে যায়। পরে গতকাল সোমবার হাইকোর্টের আদেশে নির্বাচন স্থগিত হলে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা সোমবার প্রশাসনিক ভবনে তালা লাগিয়ে দুপুর ১২টা থেকে প্রায় ১৩ ঘণ্টা ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রোভিসিসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে রাত ১টায় তাঁদেরকে বিভিন্ন শর্তে মুক্ত করে দেন।
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের দাবিতে ফের বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেছেন প্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুর পৌনে ১২টা থেকে প্রশাসন ভবন-১-এর সামনে কর্মসূচি পালন করেন এবং আজই চেম্বার আদালতে শুনানি ও ২১ জানুয়ারি নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।
বিক্ষোভ মিছিলে শিক্ষার্থীরা ‘হাইকোর্ট না শাকসু, শাকসু শাকসু’; ‘শাকসু নিয়ে টালবাহানা, মানি না মানব না’; ‘হাদি ভাই শিখিয়ে গেছে, লড়াই করে বাঁচতে হবে’; ‘সাস্টিয়ানদের ডিসিশন, কালকে হবে নির্বাচন’; ‘আমাদের ডিসিশন, মানতে হবে প্রশাসন’; ‘শাকসু আমার অধিকার, রুখে দেওয়ার সাধ্য কার’; ‘শাকসু চাই শাকসু দাও, নয়তো গদি ছাইড়া দাও’ এসব বলে স্লোগান দেন।
এ বিষয়ে মঙ্গলবার দুপুরে স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী ফয়সাল হোসেন বলেন, ‘আজকের মধ্যেই ২১ তারিখে শাকসু নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা আসতে হবে। জাতীয় নির্বাচনের কারণে ২২ তারিখ থেকে শাকসু আয়োজনের সুযোগ নেই। তাই আজকে যদি চেম্বার শুনানি না হয়, তাহলে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। ২১ তারিখ নির্বাচন না হলে সাস্টিয়ানরা বসে থাকবে না। কোনো কারণে যদি শাকসু না হয়, এর ভয়াবহতা এ ক্যাম্পাস ছাড়াও জাতীয় অঙ্গনেও মারাত্মক প্রভাব ফেলবে আমরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছি।’
এ বিষয়ে শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চেম্বার জজ আদালতে আপিল করা হয়েছে। আমরা শুনানির জন্য অপেক্ষায় আছি। চেম্বার জজ আদালত নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দিলে, তখন একটা ফাইনাল জায়গায় আমরা যেতে পারি। এখন ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন আজকে শুনানি করার জন্য। নির্বাচনের পক্ষে রায় এলে নির্বাচন হবে আর না এলে চার সপ্তাহ পরে হবে। আমাদের প্রস্তুতিতে কোনো সমস্যা নেই। যেকোনো সময় আমরা নির্বাচন দিতে পারব। এখন শুধু রায়ের জন্য অপেক্ষা।’
উল্লেখ্য, সবকিছু ঠিক থাকলে দীর্ঘ ২৮ বছর পরে আজ শাকসু নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানা জটিলতায় এই নির্বাচন বারবার পিছিয়ে যায়। পরে গতকাল সোমবার হাইকোর্টের আদেশে নির্বাচন স্থগিত হলে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা সোমবার প্রশাসনিক ভবনে তালা লাগিয়ে দুপুর ১২টা থেকে প্রায় ১৩ ঘণ্টা ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রোভিসিসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে রাত ১টায় তাঁদেরকে বিভিন্ন শর্তে মুক্ত করে দেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, ‘আমাদেরই একটি অংশ চায় না যাতে নির্বাচন ভালো হোক। তবে আগামী নির্বাচনে কী হবে, কী হবে না, তা ঠিক করবে তরুণরা।’৪২ মিনিট আগে
ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, ভাড়া দেওয়ার আগে অবশ্যই বাড়িটি বসবাসের উপযোগী করে রাখতে হবে। বাড়িতে ইউটিলিটি সার্ভিসের (গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি) নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ও প্রতিদিন গৃহস্থালি বর্জ্য সংগ্রহসহ অন্যান্য সব সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। তবে ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে যথাযথ বিলের বেশি বা লাভ নেওয়া যাবে না।১ ঘণ্টা আগে
বরিশালের হিজলা উপজেলা-সংলগ্ন মেঘনা নদীতে ট্রলারডুবিতে নিখোঁজ চার জেলের মধ্যে দুজনের লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভোর ৫টায় উপজেলার ধুলখোলা ইউনিয়নের পালপাড়া গ্রামের পূর্ব পাশে মেঘনা নদীতে ভাসমান অবস্থায় তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার জেলেরা হলেন মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার১ ঘণ্টা আগে
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন আদালতের আদেশে স্থগিত হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ছাত্রশিবির। আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগেই শাকসু নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে তারা।১ ঘণ্টা আগে