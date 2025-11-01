Ajker Patrika
রেললাইনে হাঁটুপানি, ২ ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ল বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেন

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আজ সকাল ৬টায় ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও রেললাইনে পানি জমে থাকায় ৮টা ১৫ মিনিটে ছেড়েছে বনলতা এক্সপ্রেস। ছবি: আজকের পত্রিকা
অতিরিক্ত বৃষ্টিতে রেললাইনে পানি জমে থাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট দেরিতে ছেড়েছে বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেন। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বনলতা এক্সপ্রেস সকাল ৬টায় ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টিতে রেললাইনে পানি জমে থাকায় ৮টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে গেছে।

জানতে চাইলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের স্টেশনমাস্টার শহিদুল আলম বলেন, শনিবার সারা রাত ভারী বৃষ্টি হয়েছে। এতে স্টেশনের রেললাইনে হাঁটুসমান পানি জমে যায়। এমনকি রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ রুটের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে ছিল। তাই বনলতা এক্সপ্রেস সকাল ৬টায় ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট পরে ছেড়েছে।

