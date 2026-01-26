Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

জামায়াত নেতাকে টুঁটি চেপে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর ছেলের বিরুদ্ধে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ০৫
জামায়াত নেতাকে টুঁটি চেপে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর ছেলের বিরুদ্ধে
গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে জেলা শহরের নতুনহাট মোড় এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে জামায়াতে ইসলামী। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর-৩ আসনের বিএনপি প্রার্থী হারুনুর রশীদের ছেলে রুবাইত ইবনে হারুন রাফির বিরুদ্ধে এক জামায়াত নেতাকে মারধর ও গলা চেপে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে জেলা শহরের নতুনহাট মোড় এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেছে জামায়াতে ইসলামী।

সমাবেশে জামায়াত নেতারা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আলটিমেটাম দেন।

জামায়াতের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, গতকাল রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জেলা শহরের পৌর এলাকার মেনিপাড়া এলাকায় ১১ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের যৌথ প্রচার মিছিল চলাকালে বিপরীত দিক থেকে বিএনপি প্রার্থী হারুনুর রশীদের গাড়ি আসে। গাড়িটি নির্বিঘ্নে পার করে দেওয়ার জন্য মিছিল নিয়ন্ত্রণ করছিলেন পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতি আজিজুল হক নুর। এ সময় রুবাইত ইবনে হারুন রাফি গাড়ি থেকে নেমে আজিজুল হক নুরের কলার ধরে মারধর করেন এবং প্রায় ২০ থেকে ২৫ সেকেন্ড গলা চেপে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখেন বলে অভিযোগ করা হয়।

জামায়াত নেতাদের দাবি, পরে দলটির নেতা-কর্মীরা এগিয়ে এলে হারুনুর রশীদ ও তাঁর ছেলে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ওয়ার্ড সভাপতি আজিজুল হক নুর বলেন, ‘বাদ মাগরিব ১১ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডে যৌথ মিছিল শেষে আমরা ফিরছিলাম। মেনিপাড়া এলাকায় ধানের শীষের প্রার্থী হারুনের গাড়ি সামনে পড়ে। প্রটোকল দিয়ে গাড়ি পার করে দিই। আমি মিছিলের একেবারে শেষে ছিলাম। তখন হারুনের ছেলে গাড়ি থেকে নেমে চারজন মিলে আমাকে ঘিরে ধরে গলা চেপে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখে ২০ থেকে ২৫ সেকেন্ড। আমাদের লোকজন দ্রুত আমাকে উদ্ধার করে। পরে উত্তেজনা ছড়াতে চাইলে আমি নিজেই সবাইকে শান্ত করি। তারপরও তারা চিল্লাচিল্লি করে।’

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি তোহুরুল ইসলাম সোহেল, ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মাওলানা আব্দুল হাই এবং ভুক্তভোগী আজিজুল হক নুর।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে বিএনপির সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হারুনুর রশিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে বলেন, ‘আমি একটি জনসভায় আছি। আপনার সঙ্গে পরে কথা বলব।’ তবে তাঁর অভিযুক্ত ছেলে রুবাইত ইবনে হারুন রাফির মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরে আলম জানান, এ ঘটনায় এখনো থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

