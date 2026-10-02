Ajker Patrika
En
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত ২

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত ২
দুই পক্ষের সংঘর্ষের প্রস্তুতিকালে ককটেল বিস্ফোরণে আহত দুজন, আরও ১১টি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষের প্রস্তুতিকালে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে দুজন আহত হয়েছেন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে আরও ১১টি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের শেখটোলা পিয়নপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে শেখটোলা ও কবিরাজপাড়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ নেতা ওদুদ মহরীল ও সাবেক ইউপি সদস্য জালাল মেম্বারের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সকালে উভয় পক্ষ ককটেল ও বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ানোর প্রস্তুতি নেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করার সময় দৌড়ে পালাতে গিয়ে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়। এতে সুমেল ও আব্দুল হামিদ নামে দুজন আহত হন। তাঁদের মধ্যে একজনের হাতের একাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

এ ঘটনার পরপর ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১টি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার (ওসি) একরামুল হোসাইন জানান, দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। ছোট একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এবার তারা সংঘর্ষে জড়ানোর চেষ্টা করে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জককটেলপুলিশসংঘর্ষরাজশাহী বিভাগআহতবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত