Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নাচোলে মসজিদে নামাজ পড়াতে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল ইমামের

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে বাসের ধাক্কায় খালিদ মুসাব্বির আশিক (২৮) নামের মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার হামিদপুরে নাচোল-আমনুরা সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত খালিদ নাচোল উপজেলার মাক্তাপুরের আব্দুল মালেকের ছেলে। তিনি নাচোলের নেজামপুর ইউনিয়নের হাটবাকইল জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন।

নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, খালিদ মুসাব্বির মসজিদে জুমার নামাজ পড়াতে হাটবাকইল যাচ্ছিলেন। হামিদপুর এলাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আসা একটি বাসের সঙ্গে তাঁর মোটরসাইকেলটি ধাক্কা খায়। এতে মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁর লাশ উদ্ধার করেন।

মনিরুল ইসলাম আরও বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করেছেন। তবে বাসের চালক ও সহকারী পলাতক। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জদুর্ঘটনাসংঘর্ষনিহতরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

বিয়ের আগের রাতে গলায় ফাঁস দিলেন বর, দশমিনায় উৎসবের বাড়িতে শোকের ছায়া

দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের শর্তেই কেবল ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন

মাথা ঠান্ডা করে আরামে ঘুমান, নিজেদের সমস্যায় মন দিন—পশ্চিমা নেতাদের পুতিন

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

আমদানি বন্ধ, হিলিতে দাম বেড়ে কাঁচা মরিচের কেজি ২৮০ টাকা

আমদানি বন্ধ, হিলিতে দাম বেড়ে কাঁচা মরিচের কেজি ২৮০ টাকা

নাচোলে মসজিদে নামাজ পড়াতে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল ইমামের

নাচোলে মসজিদে নামাজ পড়াতে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল ইমামের

১০ দিনের শিশুকে বাঁওড়ে ফেলে হত্যার পর কিশোরী মায়ের আত্মহত্যার চেষ্টা

১০ দিনের শিশুকে বাঁওড়ে ফেলে হত্যার পর কিশোরী মায়ের আত্মহত্যার চেষ্টা

আনোয়ারায় সাপের ছোবলে শিশুর মৃত্যু

আনোয়ারায় সাপের ছোবলে শিশুর মৃত্যু