Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুরে বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু
নবী হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে নবী হোসেন (২৭) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গুপ্টি পশ্চিম ইউনিয়নের সাইসাঙ্গা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত নবী হোসেন মিজি সাইসাঙ্গা গ্রামের নোয়াবাড়ির মনির হোসেন মিজির ছেলে। তিনি পেশায় দিনমজুর ছিলেন। তাঁর তিন মাস বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার জুমার নামাজের আগে হঠাৎ বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় পার্শ্ববর্তী ভোটাল গ্রাম থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন নবী হোসেন। বাড়ির কাছাকাছি ধানখেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বজ্রপাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. জিলন জানান, বজ্রপাতের পরপরই নবী হোসেনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। তবে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

গুপ্টি পশ্চিম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বুলবুল আহমেদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

চাঁদপুরফরিদগঞ্জমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরবজ্রপাত
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