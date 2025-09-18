চাঁদপুরে ছোট ভাইয়ের হাতুড়ির আঘাতে বড় ভাই নিহত

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার গোবিন্দপুর উত্তর ইউনিয়নে সম্পত্তিগত বিরোধের জেরে ছোট ভাইয়ের হাতুড়ির আঘাতে বড় ভাই নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত ছোট ভাইসহ তিনজনকে আটক করেছে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ১১টার দিকে পূর্ব চাঁদপুর গ্রামের খাসের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত খাজা আহমেদ খান (৫৭) এবং অভিযুক্ত শাহজালাল খান (৩৮) ওই বাড়ির মৃত ওমর খানের ছেলে।
নিহত খাজা আহমেদের তৃতীয় ভাই অলি উল্লাহ খান জানান, কয়েক দিন ধরে তাঁদের ছোট ভাই শাহজালাল সম্পত্তির বিরোধ নিয়ে তাঁদের হুমকি দিচ্ছিলেন। সালিস বৈঠক হলেও শাহজালাল তা মানেননি। বুধবার রাত ১১টার দিকে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে শাহজালাল তাঁর বড় ভাই খাজা আহমেদকে মারধর শুরু করেন এবং হাতে থাকা হাতুড়ি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন। ঘটনাস্থলেই খাজা আহমেদ লুটিয়ে পড়েন।
অলি উল্লাহ আরও বলেন, ‘গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলে শাহজালাল ও তার আরেক ভাই নূর মোহাম্মদ খান বাধা দেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর রাত ১২টার দিকে আমরা তাঁকে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসি। রাত ১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।’
চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ফরিদ আহমেদ চৌধুরী জানান, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।
ঘটনার পর নিহতের স্ত্রী রুবি আক্তার ফরিদগঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ হাসপাতাল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।
ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ্ আলম বলেন, ‘সম্পত্তিগত বিরোধ নিয়ে ভাইদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। হাতুড়ির আঘাতে খাজা আহমেদের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। অভিযুক্ত শাহজালালসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে।’
