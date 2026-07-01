Ajker Patrika
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চাঁদপুর

ভিডিও কলে ঝগড়ার পর প্রবাসীর স্ত্রীর আত্মহত্যা

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
ভিডিও কলে ঝগড়ার পর প্রবাসীর স্ত্রীর আত্মহত্যা
প্রতীকী ছবি

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে বৈদ্যুতিক পাখার সঙ্গে ফাঁস নিয়ে সীমা আক্তার (১৮) নামে এক গৃহবধূর আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহত ব্যক্তি উপজেলার চর কুমিরা গ্রামের সৌদিপ্রবাসী নবীর হোসেনের স্ত্রী এবং কাছিয়াড়া গ্রামের পাটওয়ারী বাড়ির বাচ্চু মিয়ার মেয়ে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সীমার বাবার বাড়ির একটি ঘরে বৈদ্যুতিক পাখার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের ভাই মানিক হোসেন জানান, তিন বছর আগে পারিবারিক সিদ্ধান্তে চর কুমিরা গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে নবীর হোসেনের সঙ্গে বিয়ে হয় সীমার। তাঁদের দেড় বছর বয়সী একজন পুত্র সন্তান রয়েছে। স্বামী প্রবাসে থাকলেও গত কয়েক দিন ধরে তাঁদের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল। গতকাল মঙ্গলবার রাত এবং আজ সকালেও ভিডিও কলে দুজন অনেক ঝগড়া করেছে।

মানিক হোসেন অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার বোন সীমাকে তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানসিকভাবে নির্যাতন করছিলেন। আমার বোনকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। আমরা প্রশাসনের কাছে বিচার চাই। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।’

ফরিদগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নুরুল আলম বলেন, ‘সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

বিষয়:

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