Ajker Patrika
চাঁদপুর

যাত্রীবাহী লঞ্চে গুরুতর অসুস্থ শিশুকে চিকিৎসা দিল কোস্ট গার্ড

চাঁদপুর প্রতিনিধি
যাত্রীবাহী লঞ্চে গুরুতর অসুস্থ শিশুকে চিকিৎসা দিল কোস্ট গার্ড
লঞ্চে গুরুতর অসুস্থ শিশুকে চিকিৎসা দিল কোস্ট গার্ড। ছবি: সংগৃহীত

জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ কল পেয়ে যাত্রীবাহী লঞ্চে গুরুতর অসুস্থ এক শিশুকে জরুরি চিকিৎসাসহায়তা দিয়েছে কোস্ট গার্ড।

শনিবার (১৩ জুন) বিকেলে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।

সাব্বির আলম সুজন বলেন, আজ বেলা ১১টায় এক নারী তাঁর ১৪ মাস বয়সী কন্যাশিশুকে নিয়ে বরিশাল হতে এমভি কর্ণফুলী-১০ নামের যাত্রীবাহী লঞ্চযোগে ঢাকার উদ্দেশে রওনা করেন। লঞ্চটি বেলা দেড়টার দিকে চাঁদপুর লঞ্চঘাটসংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ ওই শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় শিশুটির মা কোস্ট গার্ড জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ কল করে সহায়তা চান।

সাব্বির আলম সুজন আরও বলেন, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড স্টেশন চাঁদপুর হতে একটি মেডিকেল টিম অতি দ্রুত চাঁদপুর লঞ্চঘাটে যায় এবং অসুস্থ শিশুকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। পরে কোস্ট গার্ডের গাড়িযোগে শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চাঁদপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিষয়:

চাঁদপুরচট্টগ্রাম বিভাগচাঁদপুর সদরকোস্টগার্ডজেলার খবর
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