Ajker Patrika
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চাঁদপুর

জেলেদের ধাওয়া করতে গিয়ে মেঘনায় ডুবল নৌ পুলিশের স্পিডবোট, হারাল শটগান

চাঁদপুর প্রতিনিধিমতলব উত্তর (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৬, ১৫: ৩৯
জেলেদের ধাওয়া করতে গিয়ে মেঘনায় ডুবল নৌ পুলিশের স্পিডবোট, হারাল শটগান

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে জেলেদের ধাওয়া করতে গিয়ে মেঘনা নদীতে ডুবে গেছে নৌ পুলিশের একটি স্পিডবোট। এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও পুলিশের একটি শটগান হারিয়েছে। আজ সোমবার সকালে ষাটনলের সটাকি লঞ্চঘাট থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে এ ঘটনা ঘটে।

চাঁদপুর নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজমগীর হোসাইন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, অভিযানের সময় স্পিডবোটটি ডুবে যায়। এ সময় পুলিশের একটি শটগান নদীতে পড়ে নিখোঁজ হয়।

চাঁদপুর অঞ্চলের নৌ পুলিশ সুপার সৈয়দ মুশফিকুর রহমান জানান, ডুবে যাওয়া স্পিডবোটটি নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ শটগান উদ্ধারে ঘটনাস্থলে ডুবুরি দল নামানো হয়েছে।

এদিকে, মা ইলিশ সংরক্ষণে চলমান বিশেষ অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় চাঁদপুরের বিভিন্ন এলাকায় ১৪টি মামলায় ২৮ জেলেকে গ্রেপ্তার করেছে নৌ পুলিশ ও মৎস্য বিভাগ।

এর মধ্যে চাঁদপুর সদর নৌ পুলিশের অভিযানে ১৪ জন, মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির অভিযানে ১০ জন এবং অন্যান্য ফাঁড়ির অভিযানে চারজন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

অভিযানকালে জেলেদের কাছ থেকে নৌকা, নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও মা ইলিশ জব্দ করা হয়। জব্দ করা ইলিশ স্থানীয় এতিমখানা ও দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, অবৈধ কারেন্ট জাল জনসমক্ষে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

বিষয়:

ইলিশচাঁদপুরনৌ–পুলিশজেলার খবরমেঘনা নদী
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