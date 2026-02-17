Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুরে ইউপি চেয়ারম্যানের বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণ, কাফনের কাপড় পাঠিয়ে হুমকি

মতলব উত্তর (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
মফিজুল ইসলাম মুন্না ঢালী। কাফনের কাপড় ও হুমকির বার্তা লেখা চিরকুট। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার এখলাছপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম মুন্না ঢালীর বাড়িতে গতকাল সোমবার রাতে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। একই সময় ঘটনাস্থল থেকে দুটি চকলেট বোমা ও পলিথিনে মোড়ানো কাফনের কাপড়সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুর্বৃত্তরা এসবের সঙ্গে একটি চিরকুট পাঠিয়ে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছে বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম বলেন, সোমবার রাত সাড়ে ১১টার পর হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পান। পরে তিনি প্রতিবেশীদের ডাকেন এবং পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুটি চকলেট বোমা ও কাফনের কাপড় উদ্ধার করে। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এই ঘটনা ঘটিয়েছে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি। মফিজুল ইসলাম আরও জানান, তিনি উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

মতলব উত্তর থানার সহকারী উপপরিদর্শক মনিরুজ্জামান মনির বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমাসদৃশ বস্তু ও দাফনের কাপড়সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। এই ঘটনার পেছনের কারণ ও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে কাজ করছে।

বিষয়:

চাঁদপুরককটেলইউপি চেয়ারম্যানচট্টগ্রাম বিভাগমতলব উত্তরজেলার খবরবিস্ফোরণ
