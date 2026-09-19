Ajker Patrika
En
চাঁদপুর

কচুয়ার গাজীর বাজারে আগুনে পুড়ল পাঁচ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান

চাঁদপুর প্রতিনিধি
কচুয়ার গাজীর বাজারে আগুনে পুড়ল পাঁচ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান
পুড়ে যাওয়া দোকান। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার গাজীর বাজারে আগুনে পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে আশ্রাফপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান রেজাউল মাওলা হেলাল।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো হলো—মিজানুর রহমানের মুদিদোকান, আমির হোসেনের চায়ের দোকান, জয়নাল আবেদিনের মুদিদোকান, বাবুলের মুদিদোকান এবং আবুল বাশারের ফার্নিচারের দোকান। এর মধ্যে ফার্নিচারের দোকানটি আংশিক পুড়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাতে দোকান বন্ধ করে দোকানিরা বাড়িতে চলে যান। পরে দোকানে আগুন লাগার খবর পেয়ে তাঁরা বাজারে এসে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এর আগেই কয়েকটি দোকানের মালামাল ও স্থাপনা পুড়ে যায়।

কচুয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের লিডার মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে রাত ২টার দিকে আগুন লাগার খবর পান তাঁরা। দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে রাত সোয়া ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তদন্তের পর আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

আশ্রাফপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান রেজাউল মাওলা হেলাল বলেন, সকালে ইউপি সদস্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি করে উপজেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

চাঁদপুরআগুনচট্টগ্রাম বিভাগব্যবসা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত