Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুরে বালুবাহী ট্রাকের ধাক্কায় যুবক নিহত

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে বালুবাহী ট্রাকের ধাক্কায় যুবক নিহত
আল-আমিন মজুমদার। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে বালুবাহী ট্রাকের ধাক্কায় আল-আমিন মজুমদার (৩০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৯ জুন) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার ভাটিয়ালপুর চৌরাস্তা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আল-আমিন উপজেলার গোবিন্দপুর উত্তর ইউনিয়নের পশ্চিম চাঁদপুর গ্রামের আমিনুল হক মজুমদারের ছেলে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে ফরিদগঞ্জ বাজার থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন আল-আমিন। ভাটিয়ালপুর চৌরাস্তা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া গতির বালুবাহী ট্রাক তাঁর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে সড়কে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ফরিদগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আল-আমিনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বজন ও এলাকাবাসীর ভিড় জমে।

ফরিদগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন, লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

চাঁদপুরফরিদগঞ্জনিহতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরযুবক
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