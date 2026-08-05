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চাঁদপুর

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষ উপলক্ষে চাঁদপুরে শিবিরের ‘বিজয়ের দৌড়’

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ আগস্ট ২০২৬, ১১: ২১
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষ উপলক্ষে চাঁদপুরে শিবিরের ‘বিজয়ের দৌড়’
আজ সকাল ৯টায় চাঁদপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ‘বিজয়ের দৌড়’ প্রতিযোগিতাটি শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষ উপলক্ষে চাঁদপুরে ‘বিজয়ের দৌড়’ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সরকারি কলেজ শাখা। ৩ দশমিক ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এ দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০০ প্রতিযোগী অংশ নেন।

বুধবার (৫ আগস্ট) সকাল ৯টায় চাঁদপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে প্রতিযোগিতাটি শুরু হয়। পরে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় কলেজ ক্যাম্পাসে এসে দৌড় শেষ হয়। প্রতিযোগিতা শেষে ১০ জন বিজয়ীকে নির্বাচিত করা হয়।

এর আগে চাঁদপুর সরকারি কলেজের রসায়ন বিভাগের হলরুমে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন চাঁদপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা বিল্লাল হোসেন মিয়াজী।

বক্তব্যে তিনি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে বলেন, ‘অনেক প্রাণের বিনিময়ে, ত্যাগ ও নির্যাতন সহ্য করে দেশ থেকে ফ্যাসিবাদকে বিতাড়িত করা হয়েছে।’ তিনি বলেন, আন্দোলনের সময় ‘কোটা না মেধা’, ‘আজাদি না গোলামি’ এবং ‘দিল্লি না ঢাকা’—এ ধরনের স্লোগান উচ্চারিত হয়েছিল।

মাওলানা বিল্লাল হোসেন মিয়াজী আরও বলেন, ‘যে জাতি মেধার কদর ও মূল্যায়ন করবে না, সে জাতি কখনো উন্নতি লাভ করতে পারবে না।’ তিনি মেধাভিত্তিক মূল্যায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

চাঁদপুর সরকারি কলেজ শিবিরের সভাপতি আজমীর হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন শহর শিবিরের সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদুল ইসলাম।

এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন চাঁদপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান মিয়া, শহর জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান খান এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয় কমিটির গবেষণা সম্পাদক ফখরুল ইসলাম।

দৌড় প্রতিযোগিতা শেষে কলেজ ক্যাম্পাসে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

বিষয়:

চাঁদপুরচট্টগ্রাম বিভাগপ্রতিযোগিতা
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