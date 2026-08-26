Ajker Patrika
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চাঁদপুর

শাহরাস্তিতে মাদক সেবনের দায়ে দুই যুবকের কারাদণ্ড

চাঁদপুর প্রতিনিধি
শাহরাস্তিতে মাদক সেবনের দায়ে দুই যুবকের কারাদণ্ড

চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে মাদক সেবনের অভিযোগে দুই যুবককে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ২টার দিকে উপজেলার শাহাপুর এলাকার চৌধুরী বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে থানা-পুলিশ।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন শাহরাস্তি পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শাহাপুর নোয়াবাড়ি বাসিন্দা রাসেল আলম (২০) এবং কালীয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা পারভেজুর রহমান পাটোয়ারী (২৪)।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এ দণ্ড দেন শাহরাস্তি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সামছুজ্জামান। তিনি বলেন, ‘আটকের পর তাঁদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। মাদক সেবনের দায়ে তাঁদের প্রত্যেককে ১৫ দিন করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

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