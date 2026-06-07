Ajker Patrika
চাঁদপুর

ফরিদগঞ্জে প্রাইভেট কার-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৫

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ১৮: ৩০
ফরিদগঞ্জে প্রাইভেট কার-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৫
প্রতীকী ছবি

ফরিদগঞ্জ-চাঁদপুর সড়কের গৃদকালিন্দিয়া এলাকায় প্রাইভেটকার-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ৫ জন আহত হয়েছেন।

রোববার (৭ জুন) দুপুরে গৃদকালিন্দিয়া এলাকার স-মিল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আহতদের মধ্যে রয়েছেন লক্ষ্মীপুর জেলার সুমন (১৬), রায়পুরের সাইফুল ইসলাম (১৮), ফরিদগঞ্জের কাউনিয়া এলাকার জসিম উদ্দিন (৪৪) ও চরমথুরা গ্রামের বাপ্পী (৩২)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গৃদকালিন্দিয়া বাজারের অদূরে স’মিল এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা প্রাইভেটকার ও সিএনজি চালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশার যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা আহতের উদ্ধার করে ফরিদগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন, এ বিষয়ে এখনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

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