Ajker Patrika
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চাঁদপুর

হাজীগঞ্জে ২০টি ইয়াবাসহ বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
হাজীগঞ্জে ২০টি ইয়াবাসহ বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার
আটক কাউছার খাঁন (৪৩) ও তাঁর ছেলে পারভেজ খাঁন (২৫)। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে ২০টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ বাবা ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পশ্চিম রাজারগাঁও এলাকার কাউছার খাঁন (৪৩) ও তাঁর ছেলে পারভেজ খাঁন (২৫)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চাঁদপুর জেলা কার্যালয় জানায়, আজ বুধবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অধিদপ্তরের একটি দল হাজীগঞ্জ থানাধীন পশ্চিম রাজারগাঁও গ্রামের খাঁনবাড়িতে অভিযান চালায়।

অভিযানের সময় আসামিদের বসতঘরের দক্ষিণ পাশের একটি কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে দুটি পৃথক পলি প্যাকেট থেকে ২০টি মিথাইল অ্যামফিটামিনযুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা ইয়াবার ওজন ২ গ্রাম।

উদ্ধার করা মাদকদ্রব্যসহ কাউছার খাঁন ও পারভেজ খাঁনকে আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে হাজীগঞ্জ থানায় নিয়মিত মামলা করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মু. মিজানুর রহমান বলেন, ‘অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক মো. সোহেল রানা বাদী হয়ে হাজীগঞ্জ থানায় প্রসিকিউশন দাখিল করেছেন। মাদকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

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