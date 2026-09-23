চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হলো বনশ্রী-আফতাবনগর স্টিল ফুট ব্রিজ

রাজধানীর বনশ্রী-আফতাব নগর স্টিল ফুট ব্রিজ জনগণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে একটি ব্রিজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন।
ডিএনসিসি প্রশাসক জানান, আফতাবনগর বনশ্রী জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর ও স্কুল কলেজের নিরাপদে যাতায়াত এবং যানজট নিরসনের জন্য তিনটি ব্রিজ নির্মাণের দাবির প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ৩টি ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে।
প্রশাসক জানান, অন্য দুটি ব্রিজের জন্য ভারী যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে জাহাজে বহন করায় বিলম্ব হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দেশীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে জনগণের চলাচলও স্কুল-কলেজের নিরাপদ যাতায়াতের জন্য ২ নম্বর স্টিল ব্রিজ নির্মাণকাজ হাতে নেওয়া হয় এবং দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন বলেন, আজ ২ নম্বর স্টিল ফুড ব্রিজ উদ্বোধন করা হলো এবং বাকি দুটি ব্রিজের কাজ দ্রুত শেষ করার বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন।
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের অর্থায়নে নৌ-বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ৮৯ কোটি ৫৪ লাখ টাকা ব্যয়ে আইডিয়াল স্কুল সংলগ্ন ১ নম্বর ব্রিজ (১৫ দশমিক ৪০ মিটার প্রস্থ, ৩৮ মিটার দৈর্ঘ্য), ফরাজী হাসপাতাল সংলগ্ন ২ নম্বর ব্রিজ (৩ দশমিক ৮০ মিটার প্রস্থ ও ৪২ মিটার দৈর্ঘ্য) ও মেরাদিয়া বাজার সংলগ্ন ৩ নম্বর ব্রিজ (১৫ দশমিক ৪০ মিটার প্রস্থ ও ৪৯ মিটার দৈর্ঘ্য) প্রকল্প শুরু হয়। এর মধ্যে ২ নম্বর স্টিল ব্রিজ আজ জনগণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন—ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান, প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. রাকিব হাসান, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস প্রমুখ।
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