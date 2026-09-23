এক কোটি দক্ষ জনশক্তি বিদেশে পাঠাতে কাজ করছে মন্ত্রণালয়: প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক বলেছেন, সরকারের লক্ষ্য অনুযায়ী এক কোটি দক্ষ জনশক্তি বিদেশে পাঠাতে কাজ করছে মন্ত্রণালয়। দেশের মানুষকে দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। আজ বুধবার দুপুরে গোপালগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
নুরুল হক বলেন, কোন দেশে কী ধরনের কাজের সুযোগ রয়েছে, তা চিহ্নিত করে লোক পাঠানো হবে। বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী কর্মীদের প্রস্তুত করা হচ্ছে।
দালালদের দৌরাত্ম্য কমানোর বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রবাসে যেতে গিয়ে কিছু মানুষ দালালদের খপ্পরে পড়ে প্রতারিত হন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সহজ করতেও কাজ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধে বিএমইটির কার্যক্রম অনলাইনে নেওয়া হচ্ছে। এজেন্সিগুলোকে জবাবদিহির মধ্যে আনতে বিভিন্ন এলাকায় স্বীকৃতভাবে সাব-এজেন্সি দেওয়ার সুযোগ থাকবে।
বরিশাল-ঢাকা রুটে সপ্তাহে সাত দিনই নিয়মিত ফ্লাইট চালুর দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে ‘বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটি’। আজ বুধবার দুপুরে বরিশাল জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর কাছে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়।১৩ মিনিট আগে
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