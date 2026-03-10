Ajker Patrika
চাঁদপুর

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় মেঘনা থেকে ৬ বাল্কহেড জব্দ, ১৪ শ্রমিক গ্রেপ্তার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ মার্চ ২০২৬, ১৭: ১১
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় মেঘনা থেকে ৬ বাল্কহেড জব্দ, ১৪ শ্রমিক গ্রেপ্তার
চাঁদপুরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাতে নদীতে বাল্কহেড চালানোয় গ্রেপ্তার সুকানি ও শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাতে চলাচল করা ছয়টি বাল্কহেড জব্দ করেছে নৌ পুলিশ। এ সময় বাল্কহেডের সুকানি, শ্রমিকসহ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে চাঁদপুরে মেঘনা নদীর লালপুর ও মিনি কক্সবাজার এলাকা থেকে এসব বাল্কহেড জব্দ ও জড়িতদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার (১০ মার্চ) দুপুরে চাঁদপুর সদর নৌ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম এস ইকবাল হোসেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ঈদে ঘরমুখী মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন রাখতে নদীতে এই অভিযান চালানো হয়।

গ্রেপ্তার শ্রমিকেরা হলেন মারুফ শেখ (২৮), মশিউর রহমান চৌকিদার (৪০), ইব্রাহীম মাঝি (৬০), নেয়ামত উল্লাহ (২৬), রিপন মাঝি (২৮), সোহেল (২৭), শামীম শেখ (৩৫), রিফাত হাওলাদার (২৪), আল আমিন (৪০), এয়াদুল শিকদার (২৮), শুক্কুর আলী (২৬), ইব্রাহীম শেখ (২৭), সাইফুল ইসলাম (৩০) ও রিয়াদুল (২২)। তাঁরা বরিশাল, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

ওসি ইকবাল হোসেন বলেন, গ্রেপ্তার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নৌ পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল মান্নান ও সুফল কুমার সিংহ বাদী হয়ে ছয়টি মামলা করেছেন। আসামিদের চাঁদপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। ঈদে ঘরমুখী মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন রাখতে নদীতে এমন টহল ও অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

চাঁদপুরনৌ–পুলিশগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরনিষেধাজ্ঞাশ্রমিক
এলাকার খবর
