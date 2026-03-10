আস্ত ছাগল গিলে লোকালয়েই পড়ে ছিল সুন্দরবনের অজগর

বাগেরহাটের সুন্দরবন এলাকায় দীর্ঘ এক অজগর লোকালয় থেকে একটি ছাগল গিলে ফেলেছে। পরে ছাগলটি গিলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ছিল অজগরটি। মালিক তার ছাগল খুঁজতে বেরিয়ে সাপটিকে দেখতে পান। খবর পেয়ে প্রায় ১৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩৫ কেজি ওজনের অজগরটিকে উদ্ধার করে বনে অবমুক্ত করেছে বন বিভাগ। আজ মঙ্গলবার সকালে বাগেরহাটের শরণখোলার রসুলপুর গ্রামের বনসংলগ্ন ভোলা নদীর চরে এ ঘটনা ঘটে।
বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্র জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালে রসুলপুর গ্রামের দিনমজুর সোহরাব ফরাজীর একটি ছাগল সুন্দরবন সংলগ্ন ভোলা নদীর চরে ঘাস খেতে যায়। দীর্ঘ সময় পার হলেও ছাগলটি বাড়িতে না ফেরায় তিনি ছাগলটি খুঁজতে বের হন। একপর্যায়ে নদীর চরে ঝোপের মধ্যে বিশালাকার একটি অজগর পড়ে থাকতে দেখেন। অজগরটির পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে থাকায় তিনি প্রথমে ধারণা করেন, তার ছাগলটি গিলে ফেলার কারণে এভাবে পড়ে আছে সে। পরে খবর পেয়ে কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপ (সিপিজি) সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় অজগরটি উদ্ধার করেন।
ছাগলের মালিক সোহরাব ফরাজী বলেন, ‘সুন্দরবন থেকে আসা অজগর সাপটি আমার ছাগল গিলে ফেলেছে। বন্যপ্রাণী করেছে, কি আর করার! কিন্তু আর্থিকভাবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।’
এসব তথ্য নিশ্চিত করে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) মো. শরীফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে দাসেরভারানী ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির বনরক্ষীরা লোকালয় থেকে অজগরটি উদ্ধার করে টহল ফাঁড়িতে নিয়ে আসেন। অজগরটির আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩৫ কেজি ওজন। পরে দুপুরে অজগরটিকে দাসেরভারানী ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির সুন্দরবনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
