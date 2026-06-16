Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুরে কিশোর গ্যাং সদস্যসহ আটক ২৭

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে কিশোর গ্যাং সদস্যসহ আটক ২৭
পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৭ মাদক কারবারি ও ২০ কিশোর গ্যাং সদস্যকে আটক করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের মতলব উত্তর থানা-পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৭ মাদক কারবারি ও ২০ কিশোর গ্যাং সদস্যকে আটক করা হয়েছে। সোমবার (১৫ জুন) দিনগত রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, পুলিশ সুপার (এসপি) মো. রবিউল হাসানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় সহকারী পুলিশ সুপার (মতলব সার্কেল) জাবীর হুসনাইন সানীবের নেতৃত্বে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাদকবিরোধী ও কিশোর গ্যাং প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ২৭০টি ইয়াবা ও ২৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

আটক মাদক কারবারিরা হলেন নির্মল চন্দ্র দাস, মোহাম্মদ রিয়াদ হোসেন গাজী, সোহরাব রারী, মো. সবির হোসেন, সাদ্দাম, প্রান্ত ও মোহাম্মদ মাসুদ। এ ছাড়া কিশোর গ্যাংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ২০ সদস্যকে আটক করা হয়।

মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুল হাসান বলেন, আটক মাদক কারবারি এবং কিশোর গ্যাং সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সহকারী পুলিশ সুপার (মতলব সার্কেল) জাবীর হুসনাইন সানীব বলেন, আটক কিশোর গ্যাং সদস্যদের কাউন্সেলিং করে অভিভাবকের জিম্মায় দেওয়া হবে। অপরাধ নির্মূলে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

চাঁদপুরআটকচট্টগ্রাম বিভাগআইন ও বিচার ‍মতলব উত্তর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত