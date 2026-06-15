চাঁদপুরে খালদূষণ ও ভরাট করায় দুই মিলমালিকের জরিমানা

চাঁদপুর শহরের পুরাণ বাজারে নাপিতবাড়ি খালে ধানের তুষ, ছাই এবং ধান সিদ্ধ গরম পানি অপসারণ করে খাল দূষণ ও ভরাট করার অভিযোগে দুই অটো রাইস মিল মালিককে মোট ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর রাব্বি ও সাজিদ হক।
বিকেলে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মিজানুর রহমান।
প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা লঙ্ঘন করে পার্শ্ববর্তী নাপিতবাড়ি খালে ধানের তুষ, ছাই এবং ধান সিদ্ধ গরম পানি অপসারণ করে খাল দূষণ ও ভরাট করার দায়ে মেসার্স চাঁদপুর অটো রাইস মিলের মালিককে ৫০ হাজার টাকা এবং মেসার্স খাজা বাবা অটোমেটিক রাইস মিলের মালিককে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মচারীরাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা পুলিশের একটি দল সহযোগিতা করে।
পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মিজানুর রহমান বলেন, “নাপিতবাড়ি খালে ফেলা ধানের তুষ ও ছাই অনতিবিলম্বে অপসারণ করে খাল দূষণমুক্ত রাখার জন্য রাইসমিল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট। পরিবেশ অধিদপ্তরের এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”
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